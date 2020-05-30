İZMİR ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞİYOR; FRANSIZ BALKONU DEMODE OLDU - Son Dakika

İZMİR ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞİYOR; FRANSIZ BALKONU DEMODE OLDU

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında uzmanların çağrılarına uyan vatandaşlar evde kalmaya devam ediyor.

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında uzmanların çağrılarına uyan vatandaşlar evde kalmaya devam ediyor. Bu durumun geniş balkonu olan evlere talebi arttırdığını söyleyen İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Dar ölçülü Fransız balkonlarından bu dönemde uzaklaşıldı. İnsanlar camı açtığında balkon görüntüsü verilmiş korkuluk görmek istemiyor. Vaktini masa ve sandalyesini koyabilecekleri geniş balkonlarda geçirmek istiyor. Bu tip evlerin mülk sahipleri ise yüzde 10-15 oranında fiyat satışlarını arttırdı" dedi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, uzmanlar 'Evde kal' çağrıları yaparken, virüsü kontrol altına almak amacıyla sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya devam ediyor. Vaktinin büyük çoğunluğunu evde geçiren vatandaşların ise bu dönemde ev arayışındaki tercihleri değişiyor. Bahçe tarımı ve açık hava isteği müstakil evlere olan talebin artmasına sebep olurken, bunun yanı sıra geniş balkonu olan konutlar da bu dönemde tercih edilmeye başladı. Koronavirüs döneminde pek çok talebin değiştiğini söyleyen İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Birçok insanın hayat tarzı değişmeye başladı. Pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamaları olduğu için insanlar kendilerini milyon dolar ödedikleri evlerin dışına atmak istediler. Biraz daha bakış açıları değişti. Maddi durumu yeterli olan pek çok kişi müstakil evlere geçti. Dar ölçülü Fransız balkonlarından ise bu dönemde uzaklaşıldı. İnsanlar camı açtığında balkon görüntüsü verilmiş korkuluk görmek istemiyor. Vaktini masa ve sandalyesini koyabilecekleri geniş balkonlarda geçirmek istiyor. Bu tip evlerin mülk sahipleri ise yüzde 10-15 oranında fiyat satışlarını arttırdı" dedi.

'BAHÇELİ KATLAR CİDDİ RAKAMLARA SATILIYOR'

Pek çok kişinin ferah olmayan evlerini bırakıp kiraya geçtiğini ifade eden Güleroğlu, "Genel anlamda giriş katları ve bahçeli evler tercih edilmeye başladı. Binaların bahçeli olan alt katları daha önce çok tutulmuyordu ama şu anda ciddi rakamlara satılmaya başladı çünkü talep bu yönde. İzmir'de bahçesi veya geniş balkonu olan evler Urla, Güzelbahçe, Çiğli, Dikili, Foça, Çeşme, Seferihisar gibi bölgelerde yoğunlaşıyor. Dolayısıyla bu bölgelerdeki emlak piyasasının hareketlendiğini söyleyebiliriz. Torbalı ve Kemalpaşa bölgesinde ise bu tip evler daha uygun fiyatlı bulunabiliyor. Fiyatlarda şu an için çok ciddi bir yükseliş olmadı ancak talep bu yönde olduğu için bu tip geniş balkonlu veya bahçeli mülklerin sahipleri fiyatları yüzde 10-15 oranında yukarıya çektiler. Emlakta eskiye doğru bir dönüş var. İnsanlar artık ekip biçmeye başladılar. Biraz daha kendimizle barıştık. O hengame ve koşuşturmanın haricinde insanlar kendi bahçeleriyle ilgilenmek istiyor" diye konuştu.

'BALKONLU EV TERCİH ETTİM'

Koronavirüs sürecinde taşınan vatandaşlardan Mehmet Efe, "Daha önce oturduğum ev alt kattaydı ve balkonu yoktu. Bu dönemde yeni bir ev satın aldım. Bu evin özellikle balkonlu olmasına dikkat ettim. Balkona portatif bir masa ve sandalye koydum. Şimdi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde balkona çıkıp kahvemi içiyorum, gazetemi okuyorum. En azından rahat nefes alabileceğim bir açık alan oldu" dedi.

İZMİR ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞİYOR; FRANSIZ BALKONU DEMODE OLDU

Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 08:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞİYOR; FRANSIZ BALKONU DEMODE OLDU - Son Dakika

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