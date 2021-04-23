İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, kent turu atarak vatandaşların bayramını kutladı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında üzerinde platform oluşturulan otobüsle kent turu attı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Soyer ve eşi Neptün Soyer, otobüs üzerinden vatandaşların bayramını kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Soyer, 23 Nisan kutlamalarının yapılamadığını belirterek, "Siz meydanlara gelemiyorsunuz ama biz bayram coşkusunu size getirdik. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Ata'mızın izinde 101 yıl geçti. 101 yıl sonra 23 Nisan'ı aynı heyecanla, aynı coşkuyla kutluyoruz." diye konuştu.

Öte yandan belediyenin destek verdiği Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası (Müzik-Sen) ile Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği'nden (MÜSADER) 46 müzisyenin bulunduğu 5 otobüsün de Seferihisar, Bayraklı, Karşıyaka, Bornova, Güzelbahçe, Çiğli, Menemen, Buca, Karabağlar ve Narlıdere'de kent turu atarak şarkı ve marşlar seslendirdiği ifade edildi.