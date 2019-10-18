Son Dakika Haberleri: İzmir Büyükşehir Belediyesi tarım ve istihdamı teşvik için protokol imzaladı
Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi tarım ve istihdamı teşvik için protokol imzaladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarım ve istihdamı teşvik için protokol imzaladı

17 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi Alman Federal Ekonomi İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen Türk-Alman İşbirliğinde Mesleki Beceri Geliştirme Projesi (TAMEB) protokolünü imzaladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarım ve istihdamı teşvik için protokol imzaladı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenecek proje sürdürebilir tarımsal teşvik ve kentteki istihdama yönelik farklı çalışmaları kapsıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk-Alman İşbirliğinde Mesleki Beceri Geliştirme Projesi (TAMEB) kapsamında tarımsal teşvik ve kent içi istihdama yönelik iki yönlü çalışma yürütecek. Proje çerçevesinde İzmir'deki süt ve süt ürünlerinde kalitesi yüksek bölgeler belirlenecek ve bu bölgedeki üreticilere kaliteli süt ve süt ürünleri üretimi konusunda eğitimler verilecek. Eğitim sürecini tamamlayan üreticilere, sürdürülebilir süt ve süt ürünlerini sağlamaları için işletme kurulacak. İlgili protokol, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Sequa Türkiye Temsilcisi Aynur Kuytu tarafından imzalandı.

İstihdam sağlanacak

TAMEB projesi kapsamında istihdam yaratmak için de çalışmalar yapılacak. Sequa organizasyonuyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek çalışma İzmir'de yaşayan, 18-38 yaş aralığındaki kadın ve erkekleri, geçici koruma altındaki mültecileri ve İzmir'de yaşayıp iş ve meslek sahibi olmayan Türk vatandaşlarını kapsayacak. Proje uyarınca katılımcılar Meslek Fabrikası'ndaki meslek kurslarında eğitim görecek, uzmanlar tarafından yönlendirilecek ve istihdam sağlanana kadar proje içinde olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:17 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman Spiegel Online: Erdoğan geri adım atmadı, Trump ve YPG kaybetti
Skandal sünnet düğününe dava açıldı: Dansözler ve çocuğun ailesine 6 aydan 10 yıla kadar hapis isteniyor Midesinden 200'e yakın metal cisim çıkarılan hasta kurtarılamadı İzmir şehit olan eşini asker selamıyla uğurladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 16:34:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Büyükşehir Belediyesi tarım ve istihdamı teşvik için protokol imzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]