İzmir Büyükşehir'in pandemi sürecindeki kriz yönetimine uluslararası övgü - Son Dakika

İzmir Büyükşehir'in pandemi sürecindeki kriz yönetimine uluslararası övgü

25.11.2020 10:57
İzmir Büyükşehir'in pandemi sürecindeki kriz yönetimine uluslararası övgü, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin COVID-19 salgını sürecinde hayata geçirdiği akıllı şehir uygulamaları kapsamındaki hizmet ve projeler, uluslararası akademik çalışmalara da konu oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin COVID-19 salgını sürecinde hayata geçirdiği akıllı şehir uygulamaları kapsamındaki hizmet ve projeler, uluslararası akademik çalışmalara da konu oldu. Dubai Amerikan Üniversitesi ve akademik araştırma kuruluşu AMPS tarafından düzenlenen video konferansta, salgın döneminde ön plana çıkan 'Halkın Bakkalı' üzerinden yürütülen dayanışma kampanyası, 'Askıda Fatura' ve 'Maskematik' gibi teknoloji tabanlı uygulamalardan umut verici olarak bahsedildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner, Dubai Amerikan Üniversitesi ve akademik araştırma kuruluşu AMPS tarafından düzenlenen "Hızlı Şehirler, Duyarlı Yapılar" başlıklı uluslararası akademik konferansta İzmir'deki uygulamalara ilişkin bir sunum yaptı. Konferansta Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya ülkelerinden çok sayıda katılımcı yer aldı.

Doç. Dr. Öner ve Dr. Gökçe'nin sunumunda "Akıllı şehir ulaşım, altyapı ve bilgi sistemleri COVID-19 salgını sırasında kentsel dayanıklılık yaratmak için nasıl kullanılabilir?" sorusu irdelendi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi sürecindeki uygulamaları model olarak anlatıldı.

Türkiye'nin en kalabalık üçüncü şehri ve gelecek vadeden bir küresel şehir olarak İzmir'in, COVID-19'dan İstanbul'dan sonra en çok etkilenen şehirlerden biri olduğu vurgulanan sunumda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin salgınla başa çıkmak için kriz belediyeciliği adını verdiği bir kriz yönetim stratejisine geçtiği dile getirildi.

İzmir dayanışmasına övgü

Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner ve Dr. Buğra Gökçe'nin sunumunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü akıllı şehir projeleri İZUM (İzmir Ulaşım Merkezi) ve AYBİS (Altyapı Bilgi Sistemleri) gibi teknolojik altyapıları oluşturma sürecinde elde edilen donanım ve buluşçu kapasitenin salgında kriz belediyeciliğine yönelik kırılgan kesimlerin dirençli hale gelmesindeki önemine değinildi.

'Askıda Fatura' uygulamasıyla ekonomik sıkıntı çeken ailelerin su faturalarının imkanı olanlarca ödenmesi, gençlere telefonda internet, yaşlılara konuşma paketi sağlanması, imkanı olan yurttaşların 'Halkın Bakkalı' üzerinden yemek ve hijyen paketi satın alarak imkanı olmayanlara destek vermesi gibi uygulamalar da anlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ulusal ve uluslararası alanda da örnek alınan toplu ulaşım kartıyla ücretsiz maske teminini sağlayan Maskematik projesi de sunumda ele alınan konular arasındaydı.

Sunumun ardından bir değerlendirme yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, İzmir'in yereldeki başarısının uluslararası akademik alanda ses getirmesine sağladığı katkı nedeniyle Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner'e teşekkür ederek şunları dile getirdi: "COVID-19 pandemisi ile başa çıkmak ve bunlara yanıt vermek için eylemlerin formüle edilmesinde ve uygulanmasında İzmir'in akıllı şehir sistemlerinin kullanımını ve etkinliği masaya yatırıldı. İzmir'in sosyal ve kurumsal dayanıklılıkta yönetim kurumlarının dayanışmasıyla COVID-19 döneminde umut dolu bir tablo sergilendiği şeklinde yorumlar yapılması bizleri ayrıca gururlandırdı." - İZMİR

İzmir Büyükşehir'in pandemi sürecindeki kriz yönetimine uluslararası övgü
İzmir Büyükşehir'in pandemi sürecindeki kriz yönetimine uluslararası övgü
İzmir Büyükşehir'in pandemi sürecindeki kriz yönetimine uluslararası övgü
İzmir Büyükşehir'in pandemi sürecindeki kriz yönetimine uluslararası övgü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aslı Ceylan, Gökçe, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir'in pandemi sürecindeki kriz yönetimine uluslararası övgü - Son Dakika


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