İzmir'de 15 gün önce trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde 15 gün önce trafik kazasında yaralanan 28 yaşındaki kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Tire- Belevi kara yolunda, park halindeki motosikletine yakıt koymak isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Zafer Kurt, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Kurt'un cenazesi Çayırlı Mahallesinde toprağa verilecek.
21 Eylül'de, Erdem E. idaresindeki 34 CJY 830 plakalı otomobil, park halindeki 35 AGG 309 plakalı motosikletine benzin koymak isteyen Zafer Kurt'a çarpmış, Kurt, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırılmış, daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:23 - Kaynak: AA
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