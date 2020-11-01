İzmir'de bir kişi, 33 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'de merkez üssü Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremde birçok bina yıkılırken, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, 33 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 45-50 yaşlarındaki bir erkek şahsı yaralı olarak kurtardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaralı olarak enkaz altından çıkarılan kişiyi ambulansta karşıladı.

YARALI KURTARILAN KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında orta yaşlarda bir kadına sağ olarak ulaşılmış ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz kadın yaşamını yitirmişti.

BUSE DE RIZA BEY APARTMANINDAN ÇIKARILMIŞTI

Rıza Bey Apartmanı'ndan dün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin enkaz üzerinden görüştüğü Buse Hasdemir ve ailesinin ardından bugün 16 yaşındaki İnci Okan, yaralı olarak kurtarılmıştı.

39 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 885 KİŞİ YARALANDI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen ve yaklaşık 15 saniye süren depremde şu ana kadar 39 kişi hayatını kaybetti, 885 kişi yaralandı. 9 binada arama-kurtarma çalışmaları sürerken 103 kişi enkazdan kurtarıldı. 9 binada arama-kurtarma çalışmaları sürerken 103 kişi enkazdan kurtarıldı.

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