İzmir'de Cinayet İtirafı ve Yeni Görüntüler

22.01.2026 11:12
Fatih İnan, Mihriban Yılmaz'ı öldürdüğünü itiraf edip cesedini gömdüğünü açıkladı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde Mihriban Yılmaz'ı (26) öldürüp, cesedini toprağa gömdüğünü itiraf eden Fatih İnan'ın (26) kamyonetiyle orman yoluna girdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 29 Aralık 2025'te Ümit Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle oturan Mihriban Yılmaz, akşam saatlerinde evden çıkıp yakınlarında yaşayan akrabalarının yanına gitti. Bir süre burada kalan Yılmaz, "Biriyle görüşeceğim" diyerek ayrıldı. Bu tarihten sonra kendisinden haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis, Yılmaz'ın olay günü saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak'taki boş arsaya gittiğini, burada kendisini bekleyen kamyonete bindiğini tespit etti. Aracı kullanan kişinin Fatih İnan olduğu belirlendi. Şüphelinin, Yılmaz'ın akrabalarıyla aynı binada oturduğu da saptandı. Polis, 11 Ocak'ta Fatih İnan ile birlikte R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ.'yi (25) gözaltına aldı. Cinayet Büro dedektiflerinin sorgusunda İnan, suçunu itiraf etti.

TUTUKLANDI

Yılmaz'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine İnan, polis eşliğinde cenazeyi gömdüğü yeri gösterdi. Bölgede yapılan incelemede; Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih İnan tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yılmaz'ın cenazesi ise toprağa verildi.

MESAJLAŞMA İLE ORTAYA ÇIKTI

Cinayete ilişkin soruşturma sürerken, İnan'ın 2023'te yaşanan bir olayla bağlantısı ortaya çıktı. Mihriban Yılmaz cinayeti soruşturması kapsamında; Fatih İnan'ın kardeşi Ömer İnan'nın, amcası K.İ. ile mesajlaştığı tespit edildi. K.İ.'nin, 'Eskisinden korkmuyorum, bundan korkuyorum' şeklindeki mesajına Ömer İnan'ın 'Ses etmeyin' diye yanıt verdiği belirtildi. Söz konusu mesajların Naile Büşra Sarıgül'ün ölümüyle ilgili olduğunu söylediği belirtildi.

'KOVUŞTURMAYA YER YOK' KARARI KALDIRILDI

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde fabrikada iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Naile Büşra Sarıgül'ün de 3 Ağustos 2023'te yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği, Sarıgül'den alınan DNA örneklerinde Fatih İnan'a ait sperm örneklerine rastlandığı ortaya çıktı. Ölümün kalp krizi sonucu meydana geldiği belirtilerek, İnan hakkında 'Kovuşturmaya yer yok' kararı verildiği öğrenildi. Bu gelişme üzerine soruşturma savcısı, Sarıgül'ün ölümüyle ilgili verilen 'Kovuşturmaya yer yok' kararının kaldırılmasını talep etti.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ

Yeniden ifadesi alınan Fatih İnan'ın, Naile Büşra Sarıgül ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu söylediği ancak tanıkların bu durumu doğrulamadığı kaydedildi. Savcı, İnan'ın Sarıgül ile rızası dışında cinsel birliktelik yaşadıktan sonra inşaatın 2'nci katından ittiği, bu durumun akrabaları tarafından da bilindiği gerekçesiyle suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğunu belirtti. Mihriban Yılmaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Fatih İnan, Sarıgül'e yönelik 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından da tutuklandı.

KARDEŞİ DE TUTUKLANDI

Soruşturmada Fatih İnan'ın kardeşi Ömer İnan da 16 Ocak'ta gözaltına alındı. Ömer İnan'ın, kardeşi Fatih İnan'ın kasten öldürme eylemine yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği belirtildi. Cep telefonlarının incelemeye alındığı, dosyada delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve yeni şüphelilerin eklenebileceği ifade edildi. Ömer İnan, aynı gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi' gerekçesiyle tutuklandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Mihriban Yılmaz'ın ölümüne ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Fatih İnan'ın kamyonetiyle Ümit Mahallesi'nden ayrılarak orman yoluna girdiği anlar yer aldı. İnan'ın orman yolunda kamyonetiyle yaklaşık 10 kilometre ilerleyerek Yılmaz'ın cesedini toprağa gömdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
