İzmir'de Cinayet ve Hırsızlık Davası

02.02.2026 16:10
Erdinç Kavurt'un evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

İZMİR'de Erdinç Kavurt'un (81) evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü, tutuklandı. Kavurt'un oğlu Ş.Y.K. (46) ile 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ş.Y.K.'nın mahalleden arkadaşları olduğu öğrenilen şüphelilere, evde babasına ait çelik kasada altın ve para bulunduğunu söylediği, ardından şüphelilerin hırsızlık amacıyla eve girdiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olay, 25 Aralık 2025'te Lale Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Giriş katta yaşayan Erdinç Kavurt'un eşi, polise eşinin evde bıçaklandığını bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Kavurt'un öldüğü belirlendi. Kavurt'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin çalışma yapan, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, 26 Aralık'ta Kavurt'un oğlu Ş.Y.K. ile arkadaşları A.M.S. (19), H.Ş. (42), H.E. (36), H.A. (45), R.T. (41) ve H.A.'yi (52) gözaltına aldı. Polis ekiplerinin Ş.Y.K.'nın mahalleden arkadaşları olduğu öğrenilen şüphelilere, evde babasına ait çelik kasada altın ve para bulunduğunu söylediği, ardından şüphelilerin hırsızlık amacıyla eve girdiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Kavurt'un çelik kasayı almaya çalışan şüphelilerin seslerini duyup uykusundan uyandığı ve müdahale etmek isterken bıçaklandığı kaydedildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Soruşturma kapsamında olay günü A.M.S. ile H.Ş.'nin eve girdiği, 2 şüphelinin sokakta gözcülük yaptığı, diğer 2 şüphelinin ise kaçmak için otomobille mahallede beklediği tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin olayı gerçekleştirmeden önce bölgede keşif yaptıkları, iş yerlerine ait güvenlik kameralarının çalışıp çalışmadığını kontrol ettikleri belirlendi. Evdeki incelemede; bahçedeki bazı eşyalar ile buzdolabındaki etlerin alındığı tespit edildi. Hırsızlık olayı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bahçe duvarından atlayarak eve giren A.M.S. ve H.Ş.'nin çeşitli eşyaları alıp evden ayrıldığı anlar yer aldı.

ETLERİ PİŞİRİRKEN YAKALANDILAR

Şüphelilerin, olay günü evdeki buzdolabından aldıkları etleri pişirip yerken yakalandıkları belirtildi. Ş.Y.K.'nin ise emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddettiği ve olayla bağlantısının olmadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 29 Aralık'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.M.S., H.Ş., R.T. ve H.A. (52) tutuklandı. Kavurt'un oğlu Ş.Y.K., diğer H.A. ve H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Güvenlik, Cinayet, Adliye, Güncel, İzmir, Olay, Suç, Son Dakika

