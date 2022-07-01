İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika
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İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

01.07.2022 12:35
İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

İzmir'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı.

İzmir'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İzmir Bölge Liman Başkan Vekili Ünal Hakan Atalan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı, denizci öğrenciler tarafından göndere çekildi.

Hakan Atalan, törendeki konuşmasında, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk limanları arasında ticaret yapma hakkının Türk bayraklı gemiler ile Türk vatandaşlarına verildiğini hatırlattı.

Atalan, denizlerde ekosisteminin korunması, deniz ve yat turizminin geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2050 yılında Türkiye'deki konteyner talebinin 41 milyon TEU'yu, toplam yük tonajının ise 1,3 milyar tonu geçeceği öngörülmektedir. Ülkemizin 2050'ye kadar mevcut liman kapasitesini 2-2,5 kat artırabilmesi için hem mevcut limanlarımızın kapasite artışlarına ve hem de ülke olarak yeni limanlara ihtiyacımız bulunacağı öngörülmektedir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Toprakların ucu deniz olan bir ulusun sınırını halkın kudret ve yeteneğinin hududu çizer.' sözünün bilinciyle biz denizciler, mavi vatanımızda denizciliği büyük ülkümüz olarak düşünüyoruz ve denizci millet denizci ülke olma yolunda daha fazla çalışmaya devam edeceğiz."

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Emniyet Müdürlüğü, İZDENİZ botları ve tekneler de denizden kutlamalara eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından İzmir Bölge Liman Başkanlığı binası önündeki rekreasyon alanında halat çekme yarışması düzenlendi.

Kutlama etkinlikleri kapsamında Konak'taki iskeleden Bergama Yolcu Gemisi ile denize açılan Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de şehit denizciler anısına körfeze çelenk bıraktı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika
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