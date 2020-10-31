Depremzedeler çadırda sabahlıyor - Son Dakika

Depremzedeler çadırda sabahlıyor

31.10.2020 02:59

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde depremi yaşayan İzmirli depremzedelerden bazıları geceyi çadırlarda geçiriyor.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde depremi yaşayan İzmirli depremzedelerden bazıları geceyi çadırlarda geçiriyor.

Bayraklı ilçesinde 283 Sokak'ta yıkılan binanın olduğu bölgede yaşayan ve evlerine girmeyen vatandaşlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve AFAD tarafından çadır kuruldu.

Mahalle sakinlerinden Serkan Ateş, ilk defa böyle şiddetli bir depremi yaşadığını belirterek hala korku yaşadıklarını söyledi.

Geceyi çadırda geçireceklerini anlatan Ateş, "Her şey saniyeler içinde ama uzun sürdü. Evden dışarıya çıktığımızda her şey toz duman olmuştu. Yıkılan bir bina vardı. Çok korktuk. Eve gidemiyoruz. Artçılar devam ediyor. Çadırda kalacağız." dedi.

Şirin Atak da "Hem belediyeden hem de devletimizden Allah razı olsun. Bizi hiçbir şekilde mağdur etmediler. Deprem çok kötüydü. Hala titriyorum. İlk yavaş salladı sonrası ise can pazarıydı." diye konuştu.

Mehmet Duba ise binanın yıkıldığını gördüğünü, hayatında ilk kez böyle bir şey gördüğünü ifade etti.

Hülya Ateş de "Çok kötüydü. Anlatılamaz bir durum. Kötü bir psikolojiydi. İş yerinde yakalandım. İlk defa ayakta duramadığım bir deprem yaşadım. Evlere kesinlikle giremiyoruz. Sürekli artçılar oluyor, bu tedirginlikle evlerimize giremeyiz." diye konuştu.

Depreme apartman merdivenlerinde yakalandığını belirten Selda İrkete ise "Ben depreme merdivenlerde yakalandım. Çocuklarım o anda evdeydi çok korktum. İçeri girdiğimde masanın altına saklandıklarını gördüm. Çok korktum, endişelendim. Rabbim enkaz altındakileri korusun." ifadelerini kullandı.

Depremzedeler çadırda sabahlıyor
Depremzedeler çadırda sabahlıyor
Depremzedeler çadırda sabahlıyor
Depremzedeler çadırda sabahlıyor

Seferihisar, Ege Denizi, Bayraklı, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depremzedeler çadırda sabahlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Son Dakika: İzmir'de kurtarma çalışmalarının simge ismi Buse, 9.5 saat sonra enkazdan kurtarıldı Enkaz altında kalan gencin ekiplere "Abi sen gitme" deyişi yürekleri dağladı İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez" sözleri sosyal medyada gündem oldu Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı 786'ya yükseldi İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak
Vefalı İzmirliler evlerini ve otellerini depremzedelere açtı Vefalı İzmirliler evlerini ve otellerini depremzedelere açtı         
01:03
Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti         
00:56
Ermenistan ordusu, kadın askerleri Dağlık Karabağ cephesine gönderdi Ermenistan ordusu, kadın askerleri Dağlık Karabağ cephesine gönderdi         
00:07
İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı         
22:53
Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı         
22:28
Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 16 kullanıcı tespit edildi, 3 kişi gözaltında Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 16 kullanıcı tespit edildi, 3 kişi gözaltında         
20:51
6,6'lık depremin ardından milyonluk rezidanslar oturulamayacak hale geldi 6,6'lık depremin ardından milyonluk rezidanslar oturulamayacak hale geldi         
19:49
İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi         
17:54
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı         
17:12
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu         
13:21
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı         
11:21
Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu         
10:37
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 03:21:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremzedeler çadırda sabahlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei