4 kişiyi öldürüp cesetlerini parçalayan cani, ifadesinde pişman olmadığını söyledi - Son Dakika
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4 kişiyi öldürüp cesetlerini parçalayan cani, ifadesinde pişman olmadığını söyledi

22.06.2023 11:04

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Türkmenistan uyruklu sevgilisi ve kızlarıyla birlikte 4 kişiyi öldürüp cesetlerini parçalayarak derin dondurucuya koyan Saparmurat Haliyev tutuklandı. Bir bardak su içtikten sonra kan donduran cinayetin detaylarını ekiplere anlatan Haliyev, "Pişman değilim. Bana karşı davranışları değiştiği için onu uyardım defalarca. Tavırlarına devam ettiği için şüphelendim ve öldürdüm" ifadelerini kullandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir evdeki derin dondurucuda parçalanmış 4 ceset bulundu. Türkmenistan uyruklu 4 şahıstan Gülkamar Hanymova'nın sevgilisi Saparmurat Haliyev cinayetlerin faili olarak tutuklandı. Kan donduran olayı anlatan zanlı, "Pişman değilim, onun hareketlerinden şüphelendim ve öldürdüm." dedi. Öte yandan şahsın sorguda bir bardak su istedikten sonra cinayetlere dair tüm detayları anlattığı öğrenildi.

4 kişi öldürüp cesetlerini parçalayan caninin ifadesi de kan dondurdu: Pişman değilim

10 YILDIR BİRLİKTE YAŞIYORLARMIŞ

Geçtiğimiz pazar günü İzmir'de bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucuda vücut bütünlükleri bozulduğu tespit edilen anne Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'a ait cesetler bulmuş, şüpheli Saparmurat Haliyev gizlendiği Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Kan donduran günün detaylarını anlatan Haliyev ifadesinde 10 yıla yakın birlikte yaşadığı sevgilisi Gülkamar Hanymova'yı defalarca aldatma şüphesi üzerine kendisini uyardığını ancak kendisini dinlemediğini söylediği öğrenildi.

4 kişi öldürüp cesetlerini parçalayan caninin ifadesi de kan dondurdu: Pişman değilim

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Yeni Asır'ın haberine göre Haliyev ifadesinde, "Pişman değilim. Bir mesaj yakalamadım, bana karşı davranışları değiştiği için onu uyardım defalarca. Tavırlarına devam ettiği için şüphelendim ve öldürdüm" dedi.

4 kişi öldürüp cesetlerini parçalayan caninin ifadesi de kan dondurdu: Pişman değilim

BİR BARDAK SU İÇİP HER ŞEYİ DÖKÜLMÜŞ

Cinayet silahıyla yakalanan katilin ifade vermeden önce bir bardak su istediği ve sonrasında o güne dair tüm detayları soğukkanlılıkla detaylı bir şekilde anlattığı belirtildi. Öte yandan Türkmenistan uyruklu Haliyev'e yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

4 kişi öldürüp cesetlerini parçalayan caninin ifadesi de kan dondurdu: Pişman değilim
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İzmir'de Türkmenistan uyruklu 4 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı İzmir'de Türkmenistan uyruklu 4 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

Türkmenistan, Bayraklı, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 kişiyi öldürüp cesetlerini parçalayan cani, ifadesinde pişman olmadığını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 kişiyi öldürüp cesetlerini parçalayan cani, ifadesinde pişman olmadığını söyledi - Son Dakika
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