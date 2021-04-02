Son dakika haberi | İzmir'de gece kulübünde kavgaya 12 gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika haberi | İzmir'de gece kulübünde kavgaya 12 gözaltı kararı

02.04.2021 16:25
Son dakika haberi | İzmir'de gece kulübünde kavgaya 12 gözaltı kararı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Konak ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını rağmen açık olan bir eğlence kulübünde meydana gelen; 1 kişinin öldüğü 6 kişinin de yaralandığı kavga ile ilgili 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını rağmen açık olan bir eğlence kulübünde meydana gelen; 1 kişinin öldüğü 6 kişinin de yaralandığı kavga ile ilgili 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı.

Olay, saat 03.30 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi 1374 Sokak'taki bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatte korona virüs tedbirlerini ihlal ederek açık olan bir gece kulübünde, iki grup arasında küfür nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine silah ve bıçaklar ile saldırdı.

7 bıçak darbesi alan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti

Meydana gelen olayda, Sinan Al, Uğur Ç., Can K., Fırat D., Abdullah A., Serdar Ç. ve Mehmet K. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kavgada 7 bıçak yarası aldığı öğrenilen Sinan Al'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sonrasında kavganın başladığı gece kulübünde ve çevresinde, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir incelemede bulundu. Sinan Al'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 kişinin hayati tehlikesi bulunuyor

Göğsüne ve sırtına aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Uğur Ç. ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, sırtından bıçaklanan Can K. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi gören Can K. ile Uğur Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayda ayağından tabanca ile vurulan Serdar Ç. ve bıçakla yaralanan Abdullah A. ile Fırat D. ise Alsancak Nevvar - Salih İşgören Devlet Hastanesine sevk edildi. 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Toplam 12 gözaltı kararı

Öte yandan, polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen S.A. ve D.K.'yi sorgulamak üzere gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürdü. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında kavgaya ilişkin yakalanan 2 zanlı dışında aralarında işletme yetkililerinin de olduğu 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sının kavgada yaralandıkları ve hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, 4 şüpheli yakalanarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin de tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

Olay ile ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. - İZMİR

Son dakika haberi | İzmir'de gece kulübünde kavgaya 12 gözaltı kararı
Son dakika haberi | İzmir'de gece kulübünde kavgaya 12 gözaltı kararı
Son dakika haberi | İzmir'de gece kulübünde kavgaya 12 gözaltı kararı

Sinan Al, İzmir, kavga, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İzmir'de gece kulübünde kavgaya 12 gözaltı kararı - Son Dakika


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