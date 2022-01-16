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İzmir'de jandarmadan yürek ısıtan kurtarma operasyonu - Son Dakika

İzmir'de jandarmadan yürek ısıtan kurtarma operasyonu

16.01.2022 00:58
İzmir'de jandarmadan yürek ısıtan kurtarma operasyonu

İzmir il Jandarma Komutanlığı ekipleri, sarp kayalıklarda mahsur kalan hamile keçiyi 4 gün süren çalışma sonucu kurtardı.

İzmir il Jandarma Komutanlığı ekipleri, sarp kayalıklarda mahsur kalan hamile keçiyi 4 gün süren çalışma sonucu kurtardı. Ekipler ayrıca, yazlıkçılar tarafından ormanlık alana terk edilen sahipsiz sokak hayvanlarını besleyerek tedavilerini yaptırdı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ve AKUT ekipleri, 10 Ocak tarihinde Kınık İlçesi Elmadere Mahallesi Laletaş mevkiinde, hamile olduğu öğrenilen bir keçinin sarp kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, kötü hava şartları nedeniyle 4 gün boyunca sarp kayalıklara ulaşarak keçiyi kurtarmaya çalıştı. Ekipler 4'üncü günün sonunda, keçinin mahsur kaldığı sarp kayalıklara ulaşarak, keçiyi sağlıklı bir şekilde kurtardı. Mahsur kalan keçi, sahibine teslim edildi.

Yazlıkçılar terk etti, jandarma yardım elini uzattı

Öte yandan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında yazlıkçılar tarafından ormanlık alana terk edilmiş sahipsiz sokak hayvanlarına da yardım elini uzattı. Kaderine terk edilen ve yiyecek içecek bulmakta sıkıntı çeken, ormanlık alana terk edilmiş hayvanlara, ekipler tarafından mama ve su verildi. Beslenmesi yapılan hayvanların daha sonra ekipler tarafından veteriner hekimlere götürülerek kontrol ve tedavileri yapıldı.

'HAYDİ' uygulaması harekete geçirdi

Ormanlık alana terk edilen hayvanların ihbarını, İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayvan Durum İzleme Aplikasyonu (HAYDİ) üzerinden alan jandarma, bu sayede hayvanlara yardım eli uzattı. Çevre ve doğa ile ilgili hem de hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç/susuz bırakma, kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme, hayvanların gürültüye neden olması, çevrenin kirletilmesi suretiyle hayvanın zarar görmesi, trafikte hayvana çarpıp yardım etmeme, işkence, eziyet, zarar verme, cinsel ilişkide bulunma, hayvanların cinsel içerikli yayınlarda kullanılması, bakımlarını ihmal etme, hayvanların dövüştürülmesi suretiyle kumar oynama/oynatma, tehlike arz eden hayvanları üretme, ülkeye sokma vb. adli veya idari işlem yapılmasını gerektiren konularda vatandaşlar tarafından kolluk kuvvetlerine anlık olarak ihbarda bulunabileceği uygulama olan HAYDİ Mobil uygulamasının tüm vatandaşlar tarafından cep telefonlarına indirilebileceği bildirildi. - İZMİR

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kınık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de jandarmadan yürek ısıtan kurtarma operasyonu - Son Dakika


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