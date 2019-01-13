Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kaçak Kömür Alarmı

İzmir'de Kaçak Kömür Alarmı

1 saat önce

İzmir Odun Kömür Satıcıları Esnaf Odası, yapılan denetimlerde, Ege Linyit İşletmeleri'nin torbalarına konularak satılan kaçak kömürlerin bulunduğunu tespit etti.

İzmir Odun Kömür Satıcıları Esnaf Odası, yapılan denetimlerde, Ege Linyit İşletmeleri'nin torbalarına konularak satılan kaçak kömürlerin bulunduğunu tespit etti. Oda Başkan Vekili Orhan Koş, bu yıl kaçak kömür satışlarının büyük oranda arttığını, bu yüzden vatandaşlardan çok fazla şikayet aldıklarını söyledi. İzmir Odun Kömür Satıcıları Esnaf Odası, kaçak kömür satışlarına dikkat çekti. Yaptıkları denetimlerde, birçok bölgede Ege Linyit İşletmeleri'nin torbalarına doldurularak satışı yapılan kömürler tespit eden Oda, önlem alınmasını istedi. Odun Kömür Satıcıları Esnaf Odası Başkan Vekili Orhan Koş, yaptıkları denetimler sonucunda, devletin denetimi altında olmayan kaçak madenlerden çıkarılan ve Ege Linyit İşletmeleri'nin torbalarına konularak piyasaya sürülen kömürlerin, kalitesiz olduğunu belirterek, kaçak kömürde satışlarının yüzde 70'lere vardığını savundu. Orhan Koş, Geçen yıl kaçak kömür satışları yaklaşık yüzde 50 civarındaydı. Bu yıl daha kışın ilk ayında yüzde 70'e varmış durumda. Biz birçok denetim yapıyoruz. Kaçak ve kalitesiz kömürler, Ege Linyit İşletmeleri'nin torbalarında satılıyor ve vatandaşlar bunun kaçak olduğunu anlamıyor. Oda olarak gerekli denetimleri yapıyoruz. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne durumu bildiriyoruz. Ama gerekli önlemler alınmıyor dedi.

'BU KÖMÜRÜN İZMİR'E GİRİŞİ ENGELLENMELİ'

Balıkesir ve Çanakkale taraflarından getirildiği öne sürülen kaçak kömürlerin, İzmir'e girişinin engellenmesi gerektiğini vurgulayan Orhan Koş, henüz kış aylarının başında olunmasına rağmen, Soma kömürü diye bir tonu 860 liraya satılan kömürlerin, ısı vermediği ve yanmadığı yönünde yoğun şikayetler aldıklarını belirtti. Kaçak kömürlerin satışlarından dolayı esnafın da mağdur olduğunu vurgulayan Koş, kalitesiz kömür kullanılmasının aynı zamanda ciddi hava kirliliğine neden olduğunu aktardı. Koş, şunları söyledi

Kaçak ve kalitesiz kömürlerin İzmir'e sokulmaması lazım. İzmir'e getirilen kömürlerin denetimlerinin yapılması şart. Biz aslında yetkililerin alabileceği önlemleri de kendilerine ilettik ama kimse ilgilenmiyor. Biz de bu durumdan dolayı artık yıldık.

VATANDAŞ KAÇAK KÖMÜRÜ NASIL ANLAYACAK

İzmir Odun Kömür Satıcıları Esnaf Odası eski Başkanı Mustafa Düzyol ise, kalitesiz ve sahte kömürü anlamak için ipuçları verdi. Gerçek ve kaliteli kömürün Ege Linyit İşletmeleri'nden çıktığının anlaşılabilmesi için, parçalarının 18 milimetre çapında olması gerektiğini söyleyen Düzyol, Torbalardaki kömür parçaları eğer büyük parçalardan oluşuyorsa, o zaman bu kömür mutlaka kaçaktır. Biz kaçak olduğunu düşündüğümüz kömürleri analize gönderiyoruz ve genellikle kalitesiz olduğunu analiz sonucunda da görüyoruz. Soma kömürleri elekten geçiyor ve ufak parçalar halinde oluyor. Vatandaşın kömürün kaçak olmasını anlaması mümkün değil. Devlet kömürlerinin torbalarının birebire bir aynısını yapıyorlar. Vatandaş, ancak kömür torbalarını elle yoklayacak. Eline büyük kömür parçaları gelirse, bu kalitesizdir, Soma kömürü değildir ve kaçaktır diye konuştu. Kalitesiz kömürden dolayı hava kirliliğinin de oluştuğuna dikkat çeken Düzyol, önlem alınmaması halinde gelecek yıllarda vatandaşların artık maske ile dolaşacağını savundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:18 Kaynak: DHA

Ege, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe, Zarar Ettiği Gerekçesiyle Fenerium Mağazalarını Bir Bir Kapatıyor! İzmir'de Heyelanla Birlikte Köprü Çöktü, İşçiler Mahsur Kaldı

Satırlı Saldırıya Uğrayan Köpek, Göğsünden Yaralandı İzmir'de Köpeğe Satırlı Saldırı İddiası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 12:08:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kaçak Kömür Alarmı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]