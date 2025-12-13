İndirim uykuyu kaçırdı, sandalye ve battaniyesini alan kuyruğa girdi - Son Dakika
İndirim uykuyu kaçırdı, sandalye ve battaniyesini alan kuyruğa girdi

İndirim uykuyu kaçırdı, sandalye ve battaniyesini alan kuyruğa girdi
13.12.2025 17:23
İzmir Alsancak'ta bir kozmetik mağazasının indirim kampanyası, gece saatlerinden itibaren uzun kuyruklara neden oldu. Soğuk havaya rağmen battaniyeler ve kamp sandalyeleriyle sabaha kadar bekleyen vatandaşlar, görenleri şaşkına çevirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir kozmetik mağazasının indirim kampanyası nedeniyle gece saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

ÇARŞI ORTASINDA SABAHLADILAR

Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, sabah açılacak mağaza için battaniyelerle ve kamp sandalyeleriyle sıraya girdi. Gece geç saatlerde başlayan indirim kuyruğunda bazı vatandaşların çarşı ortasında kamp sandalyelerine oturarak sabahladığı görüldü.

İzmir'de kamp sandalyeli, battaniyeli indirim nöbeti: Çarşı ortasında sabahladılar

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Mağazanın önünde oluşan ilginç görüntüler cep telefonu kameraları ve çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. O anları gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sabah saatlerinde mağazanın açılmasıyla birlikte kalabalık daha da artarken, mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

