İzmir'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İzmir Başkonsolosu Servet Başaran, Kıbrıs Türkü'nü eski günlere götürecek, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, siyasi eşitliğini ve Türkiye'nin etkin ve fiili garantisini devam ettirmeyecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaklarını belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47 yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında İzmir Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi.

Kıbrıs gazilerinin de katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Törende konuşan KKTC İzmir Başkonsolosu Başaran, Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan kahraman Kıbrıs Türk mücahidinin, Türk Silahlı Kuvvetleriyle omuz omuza savaşarak kanları ve canları pahasına gerçekleştirdikleri barış harekatının 47'nci yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının en zor günlerinde bile hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini, esaret ve zulme asla boyun eğmediğini ifade eden Başkonsolos Başaran, şunları kaydetti:

"Anavatan Türkiye'ye olan inancı ve bağlılığıyla özgürlük mücadelesini sürdürmüş ve nihayetinde 1974 Mutlu Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuşmuştur. Kıbrıs Türk halkı yarım asırdan uzun bir süredir adada iki halkın eşit haklarına dayalı, adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşılması için yapıcı ve iyi niyetli yaklaşımını sürdürmektedir. Her iki halkın da kabul edebileceği kapsamlı ve adil bir anlaşma için BM gözetiminde bugüne kadar devam eden müzakereler, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumu yüzünden olumlu bir sonuca ulaşamamıştır. Ancak tüm taraflarca bilinmelidir ki iyi niyetli çabalarımız sınırsız değildir ve suiistimale açık olamaz.

Kıbrıs Türk'ü 'her ne pahasına olursa olsun' şeklindeki bir anlaşma anlayışına sahip değildir. Özgürlüğümüzün bedeli çok ağır ödenmiştir. Kıbrıs Türkü'nü eski günlere götürecek, bir başka deyişle, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, siyasi eşitliğini, sulandırılmamış iki kesimliliği ve Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin devamını sağlamayacak bir anlaşmaya imza atılamayacağı tüm taraflarca iyi bilinmelidir."

Başkonsolos Başaran, programın ardından Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mustafa Özuslu'yu ziyaret ederek plaket takdim etti.