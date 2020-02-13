İzmir'de kültür sanat - Son Dakika

İzmir'in kültür sanat yaşamını bu hafta 14 Şubat etkinlikleri renklendirecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 14 Şubat'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) Sevgililer Günü konseri verecek. Tolga Taviş şefliğindeki konserde, solist olarak Burcu Sayın, Özlem Sevil, Pelin Yanyatan, Zafer Zencirli, Oğuz Çimen, baş kemancı olarak Deniz Akıncı sahne alacak. Programda "Klasikler ve Aşk Şarkılarından Seçmeler" yer alıyor.

Anadolu'nun müzikal zenginliğini dünya müzik kültürüyle birleştiren Müştemilat Kumpanya, İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğündeki konserleri kapsamında 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çeşme Aya Haralambos Kilisesi'nde konser verecek.

"İkinci Bahar" adlı tiyatro oyunu da 14 Şubat'ta Torbalı Belediye Kültür Merkezi'nde, 15 Şubat'ta ise Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Alfonso Paso'nun yazıp Serkan Budak'ın yönettiği aşk, romantizm ve komedi dolu oyunda Cihat Tamer, Bedia Ener, Dost Elver, Pınar Ünsal ve Serkan Budak rol alıyor.

İspanyol esintileri

AASSM'de 15 Şubat'ta Barselona Gitar Üçlüsü ve Dans Gösterisi etkinliği yapılacak. Manuel Gonzalez, Xavier Coll ve Luis Robisco, gitarlarını İspanya'daki en ünlü Flamenko dansçıları olan Carolina Morgado ve Jose Manuel Alvarez ile bir araya getirecek.

Olten Filarmoni Orkestrası, 19 Şubat'ta AASSM'de Tulio Gagliardo Varas şefliğindeki "İspanya'da Bir Gece" adlı konserde, Flamenko sanatçısı Carlos Vilan, gitarist Ezgi Anıl, baş kemancı Ildiko Z. Moog sahne alacak.

Sergi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), 10 Mayıs'a kadar İzmir Levantenleri adlı sergiye ev sahipliği yapacak. "İzmir Tarihinden İzler" başlıklı sergiler dizisinin ilk bölümünde Levanten kültürüne ilişkin bilgiler, fotoğraflar ve materyaller yer alıyor.

İzmir Devlet Tiyatrosu

İzmir Devlet Tiyatrosu, Konak Sahnesi'nde 14 ve 15 Şubat'ta "İkimizin Dünyası", 18 ve 19 Şubat'ta "Sandalım Kıyıya Bağlı" adlı oyunlarla tiyatroseverleri ağırlayacak.

Michael Frayn'ın yazıp Yusuf Köksal'ın yönettiği "İkimizin Dünyası", farklı çiftlerin benzer hikayelerini konu alıyor.

"Sandalım Kıyıya Bağlı" adlı eser de biri Türk diğeri Rum iki Anadolu gencinin dostluğu, şiir, müzik ve dansla anlatıyor. Dinçer Sümer'in yazdığı oyunu Murat Çidamlı yönetiyor.

Karşıyaka Sahnesi'nde 14, 15, 18 ve 19 Şubat tarihlerinde "Arf Sabiti" seyircisiyle buluşacak. Feraye Şahin'in yazıp Sadık Yağcı'nın yönettiği "Arf Sabiti", dünyaca ünlü Türk matematikçi Cahit Arf'ın hayatından bölümleri aktarıyor.

Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde 14 ile 15 Şubat'ta "Kafesten Bir Kuş Uçtu", 18 ve 19 Şubat'ta da "İkimizin Dünyası" sahnelenecek.

"Guguk Kuşu" olarak da bilinen "Kafesten Bir Kuş Uçtu" adlı eserde, akıl hastanesinde geçenler anlatılıyor ve delilik kavramı sahneye taşınıyor.