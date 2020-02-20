İzmir'de kültür sanat - Son Dakika

Dünyada "arp, ney ve seyirci için" yazılan ilk konçerto olma özelliğini taşıdığı belirtilen, besteci Kemal Günüç'ün Göbeklitepe'den ilham alarak yazdığı "İlk Nefes Bir Dokunuş Göbeklitepe" konçertosu, dünya prömiyerini yarın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) yapacak.

Şef Hakan Şensoy yönetimindeki konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Arp Virtüözü Çağatay Akyol ile neyzen Murat Salim Tokaç solist olarak yer alacak. Eserde sanatçılara, İzmir Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Büyük Efes Sanat Günleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesinin desteği ile Swissotel Büyük Efes ve Büyük Efes Sanat bünyesinde 6'ncısı bugün başlayan ve 23 Şubat'a kadar sürecek "Büyük Efes Sanat Günleri" kapsamında, 300'ü aşkın sanat eseri sanatseverlerle buluşturulacak.

Program kapsamında 22 Şubat'ta "Tarihte İz Bırakan Kadın Fotografçılar" konulu söyleşi de düzenlenecek.

Konser, bale, opera

Son dönemin önemli yorumcularından olan caz sanatçısı Jülide Özçelik, 26 Şubat'ta AASSM'de konser verecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 22 Şubat'ta "Kanlı Nigar", 24 Şubat'ta "Aydınlat Bizi Opera", 25 Şubat'ta ise "Verdi Elhamra'da" eserleriyle Elhamra Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Sergi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Bengisu'nun "Geçici Haller" başlıklı fotoğraf sergisi, 23 Şubat'a kadar Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde gezilebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), "İzmir Levantenleri "adlı sergiye 10 Mayıs'a kadar ev sahipliği yapacak. "İzmir Tarihinden İzler" başlıklı sergiler dizisinin ilk bölümü olan "İzmir Levantenleri", kentin tarihini hatırlatmayı ve kentlilik bilincini geliştirmeyi amaçlıyor.

Tiyatro

İzmir Devlet Tiyatrosu, Konak Sahnesi'nde yarın ve 22 Şubat'ta "Sandalım Kıyıya Bağlı", 25 ve 26 Şubat'ta ise "Annemin Son Çılgınlıkları" adlı eserlerle tiyatroseverleri ağırlayacak.

Karşıyaka Sahnesi'nde ise yarın ve 22 Şubat'ta "Arf Sabiti", 25 ile 26 Şubat'ta "Türkiye Kayası" adlı eserler sahnelenecek.

Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde yarın ve 22 Şubat'ta "İkimizin Dünyası", 25 ile 26 Şubat'ta da "Kaşıkçılar" adlı eserler oynanacak.