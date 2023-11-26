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Kuvvetli yağış ve fırtınanın vurduğu İzmir'de denizle kara birleşti! Vatandaşlar araçlarının peşine düştü - Son Dakika

Kuvvetli yağış ve fırtınanın vurduğu İzmir'de denizle kara birleşti! Vatandaşlar araçlarının peşine düştü

Yoğun yağış ve fırtınanın etkili olduğu İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizin taşması sonucu yollar su altında kalırken, vatandaşlar otomobillerini kurtarmak yoğun çaba harcadı.

26.11.2023 - 07:39,  Güncelleme: 07:44
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, vatandaşlar araçlarını kurtarmak için çaba harcadı.

CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Kentte gün boyu devam eden yağmur, gece geç saatlerde etkisini artırdı. Fırtınanın da başlamasıyla Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi ile Aksoy Mahallesi'nde deniz taştı. Sahildeki sitelerin bahçeleri suyla dolarken, cadde ve sokaklar da sular altında kaldı.

ARAÇLARINI SULAR ALTINDAN KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Çevredeki sitelerin görevlileri siren sesleriyle araç sahiplerini uyardı. Birçok vatandaş, araçlarını su altında kalmadan kurtarmaya çalıştı.

SU SEVİYESİ SÜREKLİ YÜKSELİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kapalı kanalları açmak için çalışma yaptı. Su seviyesinin sürekli yükseldiği bildirildi. Bazı vatandaşların ayakkabılarını çıkarıp yürüdükleri belirtildi.

MOTORLARINI İPLE AĞACA BAĞLADILAR

Araçlarının suda kalmaması için çabalayan 2 motorlu kuryenin, başarılı olamayınca motorlarını iple ağaca bağladıkları görüldü.

DENİZ SUYU ARKA SOKAKLARA KADAR ULAŞTI

Şiddetli rüzgarın ardından Karşıyaka Cemal Gürsel Sahil Yolu da tamamen sular altında kaldı. Birçok yeri su basarken, deniz suyunun arka sokaklara kadar ulaştığı görüldü. İtfaiye ekipleri, vatandaşları araçlarını çekmeleri yönünde uyardı.

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Son Dakika Doğa Kuvvetli yağış ve fırtınanın vurduğu İzmir'de denizle kara birleşti! Vatandaşlar araçlarının peşine düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuvvetli yağış ve fırtınanın vurduğu İzmir'de denizle kara birleşti! Vatandaşlar araçlarının peşine düştü - Son Dakika
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