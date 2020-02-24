İzmir'de "Maraton İzmir 2020" organizasyonu düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Spor İzmir'de 'Maraton İzmir 2020' organizasyonu düzenlenecek - Son Dakika Spor

İzmir'de "Maraton İzmir 2020" organizasyonu düzenlenecek

7 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonunun iş birliğiyle "Maraton İzmir 2020" nisan ayında düzenlenecek.

İzmir'de

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonunun iş birliğiyle "Maraton İzmir 2020" nisan ayında düzenlenecek.

Fuar Kültürpark Alanı'nda bulunan Lozan Kapısı'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, birçok kentin düzenlenen maraton koşularıyla anıldığını söyledi.

Türkiye'nin ve dünyanın birçok kentinden maratoncuları 10-12 Nisan'da ağırlayacaklarını belirten Soyer, "Maraton İzmir, dünyada eğimi en düşük maraton parkuru olma özelliği taşıyor. Kentimiz rekor denemesi yapmak isteyen maratonculara ev sahipliği yapacak. İzmir maratonuyla gelecek yıllarda daha çok konuşulacak bir şehir haline gelecek. Her sporcu için bir fidan dikeceğiz, bu sayede maraton ormanını oluşturacağız. Tüm sporcuları düzenleyeceğimiz maratona davet ediyorum." diye konuştu.

Soyer, maraton kapsamında 11 Nisan'da çocuk koşusunun, 12 Nisan'da ise 5-10 kilometre koşularının yanı sıra 42 kilometrelik maratonun düzenleneceğini dile getirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Ali Aksu da İzmir'de olmaktan çok mutlu olduğunu aktararak, "Kent yine çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Maratonun düzenlenmesine öncülük yaptığı için Soyer'e teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Soyer ve Aksu, maratonda koşmaya hazırlanan sporcular ve maratonun düzenlenmesine destek olan sponsor firmaların temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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