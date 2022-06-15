İzmir'de Memurlar Bordro Yaktı: "Mutfakta Yaşadığımız Gerçek Enflasyon Yüzde 150'yi Aştı"

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, İzmir'de "Geçinemiyoruz" başlığıyla bir basın açıklaması yaptı. Maaş bordrolarını yakan kamu emekçileri adına konuşan KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Bülent Karakaş, "Çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyon çoktan yüzde 150'yi aştı. Bizim için en önemli kalem olan gıda enflasyonu ise yüzde 200'ü buldu. Buna karşın kamu emekçileri olarak maaşlarımızda yaşanan artış, toplu sözleşme artışları ve enflasyon farkları ile sadece yüzde 44'te kaldı" dedi.

İzmir Karşıyaka İskelesi önünde bugün "Geçinemiyoruz" başlığıyla bir basın açıklaması yapan KESK üyeleri, hayat pahalılığına, zamlara ve maaşların enflasyon karşısında eriyişine tepki gösterdi. "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganı atan kamu emekçileri adına açıklamayı, KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Bülent Karakaş okudu. Karakaş, şunları söyledi:

"Ülke tarihinin belki de en karanlık döneminden geçiyoruz. Bir avuç mutlu azınlık dışında kalan 84 milyon olarak, ülkeyi yönetenlerin aldığı yanlış kararların faturasını daha fazla işsizlikle, daha fazla yoksullukla ödemeye devam ediyoruz. İktidarın talimatları ile belirlenip TÜİK vasıtası ile açıklanan resmi enflasyon bile yüzde 73,5 ile son 24 yılın rekorunu kırmış bulunuyor. Resmi enflasyon ulaştırmada yüzde 107,62'ye, gıda ürünlerinde yüzde 91'e ulaştı. Çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyon ise çoktan yüzde 150'yi aştı. Bizim için en önemli kalem olan gıda enflasyonu ise yüzde 200'ü buldu. Buna karşın kamu emekçileri olarak maaşlarımızda yaşanan artış, toplu sözleşme artışları ve enflasyon farkları ile sadece yüzde 44'te kaldı."

Peş peşe gelen zamlara işaret eden Bülent Karakaş, şöyle devam etti:

"Bu karanlık tabloya rağmen iktidar sözcüleri, her fırsatta 'enflasyon tüm dünyada rekor' kırıyor bahanelerinin arkasına saklanıyor. Oysa mızrak artık çuvala sığmıyor. Bin bir oyunla düşük gösterilen resmi rakamlara göre bile Türkiye enflasyonu, en yüksek ülkeler sıralamasında dünya beşinciliğine yükselmiş bulunuyor. Enflasyon, Avrupa Birliği ülkelerinde, ortalama yüzde 10 ile bizdekinin yedide biri, sekizde biri seviyesinde seyrediyor. Dört aydır Rusya'nın işgali altında bulunan Ukrayna'da bile enflasyon yüzde 17. Avrupa'da bizden sonra enflasyonu en yüksek ülke, yüzde 27 ile Moldava. Hız kesmeden devam eden zam sağanağında, bir gün aldığımızı ertesi gün maalesef aynı fiyattan alamaz hale geldik. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 6 bin 74 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 19 bin 785 TL'ye ulaşırken ortalama kamu emekçisi maaşı 6 bin 750 lirada kaldı."

KESK üyeleri, daha sonra yanlarında getirdikleri maaş bordrolarını yaktı.