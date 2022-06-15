İzmir'de Memurlar Bordro Yaktı: "Mutfakta Yaşadığımız Gerçek Enflasyon Yüzde 150'yi Aştı" - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Memurlar Bordro Yaktı: "Mutfakta Yaşadığımız Gerçek Enflasyon Yüzde 150'yi Aştı"

15.06.2022 20:03

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, İzmir'de "Geçinemiyoruz" başlığıyla bir basın açıklaması yaptı. Maaş bordrolarını yakan kamu emekçileri adına konuşan KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Bülent Karakaş, "Çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyon çoktan yüzde 150’yi aştı. Bizim için en önemli kalem olan gıda enflasyonu ise yüzde 200’ü buldu. Buna karşın kamu emekçileri olarak maaşlarımızda yaşanan artış, toplu sözleşme artışları ve enflasyon farkları ile sadece yüzde 44’te kaldı" dedi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, İzmir'de "Geçinemiyoruz" başlığıyla bir basın açıklaması yaptı. Maaş bordrolarını yakan kamu emekçileri adına konuşan KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Bülent Karakaş, "Çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyon çoktan yüzde 150'yi aştı. Bizim için en önemli kalem olan gıda enflasyonu ise yüzde 200'ü buldu. Buna karşın kamu emekçileri olarak maaşlarımızda yaşanan artış, toplu sözleşme artışları ve enflasyon farkları ile sadece yüzde 44'te kaldı" dedi.

İzmir Karşıyaka İskelesi önünde bugün "Geçinemiyoruz" başlığıyla bir basın açıklaması yapan KESK üyeleri, hayat pahalılığına, zamlara ve maaşların enflasyon karşısında eriyişine tepki gösterdi. "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganı atan kamu emekçileri adına açıklamayı, KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Bülent Karakaş okudu. Karakaş, şunları söyledi:

"Ülke tarihinin belki de en karanlık döneminden geçiyoruz. Bir avuç mutlu azınlık dışında kalan 84 milyon olarak, ülkeyi yönetenlerin aldığı yanlış kararların faturasını daha fazla işsizlikle, daha fazla yoksullukla ödemeye devam ediyoruz. İktidarın talimatları ile belirlenip TÜİK vasıtası ile açıklanan resmi enflasyon bile yüzde 73,5 ile son 24 yılın rekorunu kırmış bulunuyor. Resmi enflasyon ulaştırmada yüzde 107,62'ye, gıda ürünlerinde yüzde 91'e ulaştı. Çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyon ise çoktan yüzde 150'yi aştı. Bizim için en önemli kalem olan gıda enflasyonu ise yüzde 200'ü buldu. Buna karşın kamu emekçileri olarak maaşlarımızda yaşanan artış, toplu sözleşme artışları ve enflasyon farkları ile sadece yüzde 44'te kaldı."

Peş peşe gelen zamlara işaret eden Bülent Karakaş, şöyle devam etti:

"Bu karanlık tabloya rağmen iktidar sözcüleri, her fırsatta 'enflasyon tüm dünyada rekor' kırıyor bahanelerinin arkasına saklanıyor. Oysa mızrak artık çuvala sığmıyor. Bin bir oyunla düşük gösterilen resmi rakamlara göre bile Türkiye enflasyonu, en yüksek ülkeler sıralamasında dünya beşinciliğine yükselmiş bulunuyor. Enflasyon, Avrupa Birliği ülkelerinde, ortalama yüzde 10 ile bizdekinin yedide biri, sekizde biri seviyesinde seyrediyor. Dört aydır Rusya'nın işgali altında bulunan Ukrayna'da bile enflasyon yüzde 17. Avrupa'da bizden sonra enflasyonu en yüksek ülke, yüzde 27 ile Moldava. Hız kesmeden devam eden zam sağanağında, bir gün aldığımızı ertesi gün maalesef aynı fiyattan alamaz hale geldik. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 6 bin 74 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 19 bin 785 TL'ye ulaşırken ortalama kamu emekçisi maaşı 6 bin 750 lirada kaldı."

KESK üyeleri, daha sonra yanlarında getirdikleri maaş bordrolarını yaktı.

İzmir'de Memurlar Bordro Yaktı: Mutfakta Yaşadığımız Gerçek Enflasyon Yüzde 150'yi Aştı
İzmir'de Memurlar Bordro Yaktı: Mutfakta Yaşadığımız Gerçek Enflasyon Yüzde 150'yi Aştı
İzmir'de Memurlar Bordro Yaktı: Mutfakta Yaşadığımız Gerçek Enflasyon Yüzde 150'yi Aştı
İzmir'de Memurlar Bordro Yaktı: Mutfakta Yaşadığımız Gerçek Enflasyon Yüzde 150'yi Aştı

YORUMLAR
500
2020'deki İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 kişiye hapis cezası verildi 2020'deki İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 kişiye hapis cezası verildi Yılmaz Erbek Apartmanı davasında karar: 5 sanığa hapis, 6 sanığa beraat (2)- Yeniden Yılmaz Erbek Apartmanı davasında karar: 5 sanığa hapis, 6 sanığa beraat (2)- Yeniden
Kaynak: ANKA

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Memurlar Bordro Yaktı: 'Mutfakta Yaşadığımız Gerçek Enflasyon Yüzde 150'yi Aştı' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:03 2020'deki İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 kişiye hapis cezası verildi
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 20:12:41. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Memurlar Bordro Yaktı: "Mutfakta Yaşadığımız Gerçek Enflasyon Yüzde 150'yi Aştı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement