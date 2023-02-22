İzmir'de şehide yürek yakan veda: 4 çocuk yetim kaldı - Son Dakika
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İzmir'de şehide yürek yakan veda: 4 çocuk yetim kaldı

22.02.2023 18:22

Iğdır'da zırhlı aracın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralandıktan sonra tedavi altında olduğu hastanede 55 gün sonra şehit olan 4 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar, İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Iğdır'da zırhlı aracın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralandıktan sonra tedavi altında olduğu hastanede 55 gün sonra şehit olan 4 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar, İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 4 küçük çocuğunun babalarının tabutuna sarılarak acı vedası yürek yaktı.

Iğdır'da 29 Aralık 2022 tarihinde Aralık ilçesinden Iğdır'a dönen askerlerin taşındığı 5'inci Hudut Alay Komutanlığına ait zırhlı araç, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu yol kenarındaki araziye devrildi. 12 askerin yaralandığı kazada durumu ağır olan Mesut Taşar (33) Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Taşar, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen 55 gün sonra şehit oldu. Ankara'da tedavi gören oğullarının yanında bulunan baba Tahsin Taşar ile anne Ceylan Taşar, şehadet haberinin ardından İzmir Buca'da bulunan Kozağaç Mahallesi 282/8 sokaktaki evlerine geldi. Acılı anne ve babayı şehidin eşi Kader (34), çocukları Nur Hasret (12), Işın Su (10), Yunus Emre (9), Ceylan Su (5) ve aile yakınları ile komşuları karşıladı. Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrağı asılırken, belediye ekipleri de taziye çadırı kurdu.

Şehit Uzman Çavuş Mesut Taşar'ın naaşı Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'ne getirildi. Şehidi son yolculuğuna uğurlamaya annesi Ceylan Taşar, babası Tahsin Taşar, eşi Kader (34), çocukları Nur Hasret (12), Işın Su (10), Yunus Emre (9), Ceylan Su (5) ile İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve milletvekillerinin yanı sıra şehidin akrabaları ve sevenleri uğurladı. Şehidin aile fertleri ayakta durmakta zorluk çekerken cenazede gözyaşları sel oldu.

"Baba bizi bırakma"

Cenazede şehidin 4 çocuğu babalarının tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü. Çocukların 'Baba bizi bırakma' diye bağırmaları yürek yakarken, şehidin eşi Kader Taşar, annesi Ceylan Taşar ve babası Tahsin Taşar da tabuta sarılıp ağladı.

Kadifekale Şehitliği'ne götürüldü

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar'ın naaşı, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere top arabasına konularak Kadifekale Hava Şehitliğine götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel İzmir'de şehide yürek yakan veda: 4 çocuk yetim kaldı - Son Dakika

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