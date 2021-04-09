Son dakika haberleri: İZMİRLİ ŞEHİT ER TEVFİK YASİN KESER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

MERSİN'in Mut ilçesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) sevk edilen askerleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 9 ay sonra şehit olan Er Tevfik Yasin Keser (26), memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin üniformasını giyip şapkasını takan, evlenme hayalini kurduğu nişanlısının, törende ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Geçen yıl temmuz ayında KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için Manisa'nın Alaşehir ilçesinden yola çıkan 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut- Karaman karayolu Zeytinalanı mevkiinde virajda şarampole devrildi. Kazada, 5 asker şehit oldu. Yaralanan askerlerden er Tevfik Yasin Keser, tedavi gördüğü İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde dün 9 aylık yaşam savaşını kaybetti.

Şehit Er Tevfik Yasin Keser'in cenazesi, bugün Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'ne getirildi. Buradaki törene şehidin babası Sanlı, annesi Sabriye ve kardeşi İklim Keser, nişanlısı Sevim Balcı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Murat Bakan, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende şehidin üniformasını giyip şapkasını takan nişanlısı Sevim Balcı, ayakta durmakta zorlandı. Şehidin cenazesi Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİKLERİ GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU

Şehit Er Keser'in askere gitmeden önce çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Şehidin nişanlısı Sevim Balcı ile birbirlerine bakarak şarkı söylediği o görüntü, yürek sızlattı.