İzmir'de Ümit Kayıhan adına futbol turnuvası yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor İzmir'de Ümit Kayıhan adına futbol turnuvası yapılacak - Son Dakika Spor

İzmir'de Ümit Kayıhan adına futbol turnuvası yapılacak

6 saat önce

Futbolda, merhum teknik direktör Ümit Kayıhan adıyla düzenlenecek İzmir 12 Yaş Altı Finalleri, 27 Ocak Pazartesi günkü müsabakalarla başlayacak.

İzmir'de Ümit Kayıhan adına futbol turnuvası yapılacak, System.String[]

Futbolda, merhum teknik direktör Ümit Kayıhan adıyla düzenlenecek İzmir 12 Yaş Altı Finalleri, 27 Ocak Pazartesi günkü müsabakalarla başlayacak.

Organizasyonun Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, İzmir sporunun simge isimlerinden Ümit Kayıhan'ı, bu organizasyon sayesinde anacaklarını ve adını gelecek kuşaklara taşıyacaklarını belirtti.

Toplantıya Kayıhan'ın eşi Sevil Kayıhan ile çocukları Nil ve Ekrem Kayıhan da katıldı.

Dört grupta toplam 32 takımın mücadele edeceği turnuva, 27 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 15 Mart'ta tamamlanacak. Turnuva sonunda ise en iyi 16 isimden kurulacak İzmir Karması, 3-5 Nisan'da düzenlenecek 7. Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Kupası'na katılacak.

Organizasyonda yer alacak ekipler şöyle:

Kuzey Grubu: Aliağa Belediye Helvacıspor, Aliağa FK, Dadaşspor, Altınordu, Asarlık Gençlerbirliği, İzmir Deniz FK, Tellibahçe ve Basek

Batı Grubu: Canlıspor, İzmir Üçyol Gençlik, Pınargücü, Göztepe, Bronzordu FK, Fırat Seyhangücü, Buca Gençlerbirliği ve Karabağlar Arslangücü


Güney Grubu: Urla Belediyespor, İzmirspor, S.Ş.Seferihisarspor, Ekol Göz Menemenspor, Torbalıgücü Gençlik, Tire Genç 1970 Spor, Torbalıspor ve Ödemişspor


Doğu Grubu: İlkadımspor, Yamaçgücü Spor, Mevlana Konurca Spor, Altay, İzmir DSİ Spor, Çamdibigücü Spor, Genç Özgürspor ve Bornova 1881 Spor

Ümit Kayıhan, Kayıhan, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yusuf Bekmezci, FETÖ elebaşının canlı kuryeliğini yapmış
FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Bekmezci ifadesinde çark etti: Görüşmedim İzmir'de yakalanan Bekmezci, elebaşı Gülen'in canlı kuryeliğini yapmış İzmir'de yakalanan FETÖ'nün kritik ismi Yusuf Bekmezci'nin gizli görevi ortaya çıktı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 20:33:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de Ümit Kayıhan adına futbol turnuvası yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]