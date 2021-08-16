İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika

İZMİR'in 14 ilçesindeki jandarma operasyonlarında, 2 kilo 708 gram esrar, 2 bin 459 kök Hint keneviri ve 2 av tüfeği ele geçirildi, 20 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı narkotik timleri, 6-13 Ağustos'ta Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Foça, Dikili, Menderes, Menemen, Ödemiş, Kemalpaşa, Seferihisar, Torbalı, Tire ve Kiraz ilçelerinde uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlar düzenledi. Kokuya duyarlı narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonlarda 2 bin 459 kök Hint keneviri, 2 kilo 708 gram esrar, 2 av tüfeği ve 23 fişek, 23 uyuşturucu hap ve 3 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonlarda 20 kişi, gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.