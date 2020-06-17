İZMİR'DE YANGIN UÇAĞI BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN KATILIMIYLA TANITILDI -1 - Son Dakika

İZMİR'DE YANGIN UÇAĞI BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN KATILIMIYLA TANITILDI -1

Bakan Pakdemirli: Hobi bahçeleri yasalara uygun olmayan bir faaliyet (2)Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki programının devamında Adnan Menderes Havalimanı Askeri Uçuşlar Bölümü'nde düzenlenen yangın uçağı tanıtımı basın toplantısına katıldı.

Bakan Pakdemirli: Hobi bahçeleri yasalara uygun olmayan bir faaliyet (2)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki programının devamında Adnan Menderes Havalimanı Askeri Uçuşlar Bölümü'nde düzenlenen yangın uçağı tanıtımı basın toplantısına katıldı. 2 yeni uçak ile 1 insansız hava aracının (İHA) tanıtımında konuşan Bakan Pakdemirli, daha yeşil bir Türkiye hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatarak 3 kıtada çevre ülkelere ormancılık desteği verildiğini açıkladı. Orman varlığını artırırken ormanları yangınlardan korumak için çalıştıklarını söyleyen Pakdemirli, yazın gelmesiyle birlikte nefes almak için vatandaşların orman alanlarına gittiğini belirtip, dikkatli ve duyarlı olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Artan ziyaretçiler için teşkilatların teyakkuzda olduğunu anlatan Bakan Pakdemirli, ormanları korumak için görevleri başında canlarını feda eden orman görevlilerini rahmetle andı. Orman yangınlarında yanan yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğin önemine dikkat çeken Pakdemirli, "Orman yangınları sonrası yanan yalnızca ağaç değil, mevcut ekosistem içindeki yaban hayatı ve biyolojik çeşitlilik yani bir sistem yok olmaktadır. Yanan her ağacın yerine 10 fidan dikiyoruz. Ancak yaban hayatı ve biyolojik çeşitlilik, yani ekosistem eski haline gelmesi uzun yıllar almaktadır" dedi. Bakanlık olarak 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1.5 katını, son 18 yılda yaptıklarını ifade eden Pakdemirli, yanan ormanların 40 misli kadar alanı ağaçlandırdıklarını kaydetti. 2002 yılından önce, yılda 75 milyon fidan üretilirken son 18 yıldır, yıllık ortalama 350 milyon fidan üretildiğini açıklayan Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

"2002 öncesinde ülkemiz yüzölçümünün 4'te 1'i orman iken, bugün yüzölçümümüzün 3'te 1'ini ormanlık alana ulaştırdık. Yani orman varlığımızı 18 yılda, 1.8 milyon hektar alan artırdık. ve bugün hamdolsun, 1.5 kat Kıbrıs Adası büyüklüğünde orman alanını ülkemize ve milletimize kazandırmış olduk. Ülke olarak, Akdeniz kuşağındayız. Bu konumdan dolayı orman yangın bakımından risk oranı yüksek bir bölgedeyiz. Orman yangınları doğal bir afet. Bu doğal afet ile karşılaşmamak için gerekli her türlü tedbiri almaktayız. Bununla birlikte; yangın çıkması durumunda hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yazın köz üzerinde kışın buz üzerinde mücadele veriyoruz."

'11 BİN 500 YANGIN GÖNÜLLÜSÜ VAR'

Türkiye'de 2019 yılında en büyük yangının sadece 2 günde söndürüldüğünü anlatan Bakan Pakdemirli, 22.7 milyon hektarlık orman varlığının 12.5 milyonu yani yaklaşık yüzde 55'inin riskli ve yangına çok hassas bölgede yer aldığını söyledi. Orman yangınlarıyla mücadele stratejinin 3 önemli ayağı bulunduğuna dikkati çeken Bakan Pakdemirli, önleme, söndürme ve son olarak rehabilitenin önemine dikkat çekti. Orman yangınları ile mücadelede nitelikli bir insan gücüne sahip olduklarını anlatan Pakdemirli, "10 bin 500 yangın işçisi, 3 bin teknik personeli, 5 bin memuru, 11 bin 500 yangın gönüllüsü her an tetikte bekliyoruz" dedi. Orman yangınları ile mücadelede güçlü kara araç gücü bulunduğunu da belirten Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

"1072 arazöz, 281 su ikmal aracı, 586 ilk müdahale aracı, 185 dozer ve 473 diğer araçlardan oluşuyor. Tabi sadece karadan değil, havadan da sahaya hakim olmalıyız. Teknoloji ile sahayı entegre eden yenilikçi çözümleri üretiyoruz. Orman yangınları ile mücadele hava araç gücümüz ise; 2 amfibik uçak, 1 yönetim uçağı, 27 su atar helikopter, 6 idari helikopter, 1 İHA'dan oluşuyor. Orman yangınlarıyla mücadelede havadan müdahale stratejimiz 90'lı yıllardan beri ülkemizin coğrafi şartlarından dolayı helikopterlerle planlanmıştır. Helikopterlerin sık yapılan su kaynakları sayesinde daha verimli çalışması sağlanmıştır. Şimdilik uzay aracı hariç her teknolojiyi kullanıyoruz. Ormanlarımızı artık İHA ile gözetliyoruz. Bu sayede sahadan alınan görüntüler canlı olarak yangın yönetim merkezi ile paylaşılarak, yangınlara daha etkin ve hızlı müdahale fırsatı oluşacaktır. İHA 24 saat uçarak gece ve gündüz, 23 bin fit yükseklikte bulunduğu noktadan 3.5 milyon hektarlık orman alanını gözetleyerek, 361 yangın gözetleme kulemizin yaptığı görevi yerine getirmektedir. Bu sayede zaman ve kaynak tasarrufu sağlanacaktır."

Türkiye'de çıkan orman yangınlarının yüzde 88'inin insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Bekir Pakdemirli, "Ormanlar 83 milyonun, hepimizin. Ateş yakarken, mangal yakarken çok ciddi sonuçlar doğuyor. İhmal, kasıt yüz yıllık ormanı yok ediyor. Son 10 yılda çıkan ortalama yangın sayısı yıllık 2 bin 200, zarar gören alan ortalaması ise 7 bin 330 hektardır. Bu nedenle ormanlarımıza gözümüz gibi, gönlümüz gibi, akciğerlerimiz gibi özenle bakmaya dikkat edeceğiz" dedi. Bakan Pakdemirli yangına müdahale süresinin 2003 yılında 40 dakika iken, önce 15 dakikaya, 2019 yılında ise 12 dakikaya indirildiğini kaydetti. 2023 yılı sonuna kadar teknoloji kullanımının arttırılacağını anlatan Pakdemirli bu süreyi 10 dakikaya indireceklerini sözlerine ekledi.

'YANAN HİÇBİR ORMAN ALANI BAŞKA BİR AMAÇ İÇİN KULLANILMAMIŞTIR'

Anayasa'nın 169. maddesi gereği, yanan orman alanlarının güvence altında olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

"Bugüne kadar yanan hiçbir orman alanı başka bir amaç için kullanılmamıştır ve kullanılmasına bundan sonra da müsaade edilmeyecektir. Yani yansa dahi sen orayı ağaçlandırmakla mükellefsin. Ormanda sadece ağaç yok. Bitkilerden, hayvanlardan oluşan koskoca bir cennet, koskoca bir alem var. Bu hassasiyetle; orman varlığımızı artırmakla ilgili çok ciddi bir hedefimiz var. Bu hedef, dünyada yaşayan her bir insan için bir tane ağaç dikme, fidan dikme hedefi. Böylece orman varlığımızı daha da artırarak, dünyada bir veya ikinci sıraya oturmaya özellikle çalışacağız." Bakan Pakdemirli'nin konuşmasının ardından orman yangınları konusunda farkındalık oluşturmak için hazırlanan kamu spotu izletildi. Pakdemirli, bu kamu spotunda destek veren sanatçılara da teşekkürlerini iletti.

Törende konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de teşkilat olarak 1839 yılından beri daha yeşil bir Türkiye için canlarını dişlerine taktıklarını ifade etti. Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Karacabey, "Orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında dünyada 3'üncü sıradayız. 11 Kasım 2019'da başlatılan 'Geleceğe Nefes Projesi' ile 83 milyon vatandaşın el ele vermesiyle ülkemizin orman varlığını artırdık. Orman varlığımız 8 kat arttı. 2023 yılı için ülke topraklarının yüzde 30'unu orman varlığıyla kaplamayı hedefledik. Bunun için hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu.

İZMİR'DE YANGIN UÇAĞI BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN KATILIMIYLA TANITILDI -1

Bekir Pakdemirli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 05:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE YANGIN UÇAĞI BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN KATILIMIYLA TANITILDI -1 - Son Dakika

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