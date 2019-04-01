Son Dakika Haberleri: İzmir'deki 4 Belediyeye 4 Kadın Başkan

İzmir'deki 4 Belediyeye 4 Kadın Başkan

22 dakika önce

İzmir'de resmi olmayan sonuçlara göre, yerel seçimde Balçova, Selçuk, Kiraz ve Karaburun'daki 4 kadın aday, rakiplerine fark atarak belediye başkanı seçildi.

İzmir'deki 4 Belediyeye 4 Kadın Başkan, System.String[]
İzmir'de resmi olmayan sonuçlara göre, yerel seçimde Balçova, Selçuk, Kiraz ve Karaburun'daki 4 kadın aday, rakiplerine fark atarak belediye başkanı seçildi.

İzmir'de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın gösterdiği adaylardan Kiraz'da AK Partili Saliha Özçınar, Selçuk'ta CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, Balçova'da CHP'li Fatma Çalkaya, Karaburun'da da CHP'li İlkay Girgin Erdoğan seçimi kazandı. 2014 yılındaki yerel seçimlerde 3 kadın belediye başkanı çıkaran İzmir, kadın aday sayısını 1 kişi artırmış oldu.

Rakiplerine fark attılar

Kiraz'da sandık yarışının kazanan AK Parti'nin mevcut belediye başkanı ve başkan adayı Saliha Özçınar yüzde 47,23'lük oy oranı ile belediye başkanı seçildi. Balçova'da adaylığı düşürülen Mehmet Ali Çalkaya'nın yerine aday gösterilen eşi Fatma Çalkaya yüzde 67 oranında oy aldı. Karaburun'da İlkay Girgin Erdoğan ise kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 42.3'lik oy oranıyla belediye başkanı seçildi. Selçuk'tan aday gösterilen Filiz Ceritoğlu Sengel ise yüzde 51 oy oranı ile ilçede kazanan parti oldu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:21 Kaynak: İHA

Balçova, Karaburun, İzmir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyunu İzmir'de Kullanan İbrahim Tatlıses: Her şeyin İzmir İçin Güzel Olmasını İstiyorum AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama Belediye Başkanlığı Koltuğuna 4 Kadın Aday Oturacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 14:43:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'deki 4 Belediyeye 4 Kadın Başkan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]