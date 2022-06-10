İzmir'deki silahlı saldırıya ilişkin 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'deki silahlı saldırıya ilişkin 8 kişi tutuklandı

10.06.2022 23:03
İzmir'deki silahlı saldırıya ilişkin 8 kişi tutuklandı

İzmir'de Karşıyaka Spor Kulübünün taraftar grubu üyesi iki kişiden birinin hayatını kaybettiği, diğerinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklandı.

İzmir'de Karşıyaka Spor Kulübünün taraftar grubu üyesi iki kişiden birinin hayatını kaybettiği, diğerinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Haziran'daki saldırının ardından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Saldırıda kullanılan sahte plakalı otomobil, Hatay semtinde terk edilmiş halde bulundu.

Zanlılar, ambulansta yakalandı

Cinayetin aydınlatılması için yürütülen çalışmalarda şüphelilerin, elebaşılığını Binali Camgöz'ün yaptığı suç örgütünün üyeleri M.D. ile A.Y. olduğunu belirleyen İzmir polisi, teknik ve fiziki takip başlattı.

Zanlıların, Karşıyaka ilçesinde saklandıktan sonra Manisa'ya gittikleri ve gönderilen özel ambulansla İstanbul'a doğru yola çıktıkları tespit edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.

Zanlıların bulunduğu ambulans, Kocaeli'ye bağlı Karamürsel ilçesi yakınlarında durduruldu.

Katil zanlıları M.D. ve A.Y. ile onlara yardım eden F.A. ve H.A, acil tıp teknisyenleri U.Ç, A.Ç. ve B.Ö. ambulansta gözaltına alındı.

Şüphelileri İstanbul'a götürmek üzere Manisa'ya ambulans gönderen H.Y'nin aralarında olduğu 6 kişi de yakalandı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen M.D. ve A.Y'nin, saldırıda hayatını kaybeden Metin Arslan ve yaralanan Mehmet Ali Oğuz ile aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu söyledikleri öğrenildi.

Şüphelilerin kaçış güzergahındaki yol kontrollerinden kurtulmak için ambulansta "Kovid-19 hastası" bulunduğunu söyledikleri belirtildi.

Silahlar bulundu

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda saldırıda kullanılan kalaşnikof Yamanlar Dağı'nda, tabancalar ise Karşıyaka ilçesindeki evde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlan 9 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden katil zanlısı M.D. ve A.Y'nin aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda kullanılan sahte plakalı otomobili saldırıdan bir süre önce zanlılara getirdiği tespit edilen Ş.A'nın başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Berber dükkanındaki cinayetin de failiymiş

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden M.D'nin, 5 Haziran'da Karşıyaka ilçesindeki Donanmacı Mahallesi'nde berber dükkanı işleten Yener Edis'in öldürüldüğü ve bir kişinin yaralandığı saldırının da faili olduğu tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde arkadan gelen otomobilin, önündeki otomobile hafif şekilde çarpması, iki aracın da olay yerinde durmaları ve silahlı saldırı anı yer alıyor.

Olay

İzmir'in Konak ilçesinde 4 Haziran'da gece yarısına doğru 35 AIT 325 plakalı otomobile ateş açılmıştı.

Saldırıda Karşıyaka Spor Kulübünün taraftar grubu üyelerinden Metin Arslan ile Mehmet Ali Oğuz yaralanmıştı. Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı.

Karşıyaka'da berber dükkanı işleten Yener Edis de 5 Haziran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, çaycılık yapan Osman Tezcan yaralanmıştı.

İzmir'deki silahlı saldırıya ilişkin 8 kişi tutuklandı
İzmir'deki silahlı saldırıya ilişkin 8 kişi tutuklandı
İzmir'deki silahlı saldırıya ilişkin 8 kişi tutuklandı
İzmir'deki silahlı saldırıya ilişkin 8 kişi tutuklandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Karşıyaka, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

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