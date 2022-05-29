İzmir'deki trafik kazasında yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'deki trafik kazasında yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti

29.05.2022 11:49
İzmir'deki trafik kazasında yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan Öyküsu Atılgan (29), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan Öyküsu Atılgan (29), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çevre yolu Işıkkent rampaları mevkisinde Aydın yönüne giden Can İ'nin kullandığı 35 KF 2871 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, Hüsnü K. idaresindeki 35 AOK 152 plakalı kamyona, ardından Özlem Ö'nün kullandığı 34 EAV 924 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Can İ. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Öyküsu Atılgan (29) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Atılgan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan'ın kızı olan Öyküsu Atılgan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Ege Üniversitesi de konuyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

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Kaynak: AA

Ege Üniversitesi, Işıkkent, Otomobil, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki trafik kazasında yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika


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