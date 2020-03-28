İzmir'den otobüs seferleri saat 17.00'dan itibaren izne bağlandı - Son Dakika

İzmir Valiliği kentten yapılacak şehirlerarası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00'dan itibaren valilik ve kaymakamlık izniyle gerçekleşeceğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İzmir Valisi Erol Ayyıldız Başkanlığında İl İdare Kurulu toplandı ve pandemi kurulu oluşturulduğu bildirildi.

Toplantıda, Vali Yardımcısı, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Sağlık İl Müdürü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Tarım ve Orman İl Müdürü, Defterdar, İl Milli Eğitim Müdürü, 112 Müdürü, AFAD Müdürü ve Aile ve Çalışma Sosyal Hizmet İl Müdürleri de hazır bulunduğu aktarıldı.

Vali Ayyıldız Başkanlığında oluşturulan Pandemi Kurulunda ise Ege Ordusu Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü, Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığına değinildi.

Toplantıda korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler ve alınabilecek ek tedbirler görüşüldü.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda, İller İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72.maddesi kapsamında şu kararların alındığı kaydedildi:

"İlimizden yapılacak şehirler arası otobüs seferlerinin 28 Mart 2020 tarihi saat 17.00'den itibaren ancak valiliğimiz ve kaymakamlığın izni ile yapılacak. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararlarıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden ve ağır hastalığı olanlar ile şehrimize gelmiş olup da ilimizde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların valilik ve kaymakamların izni ile şehirler arası yolculuk yapacak.

İller arasında seyahat etme zorunlu olan vatandaşlarımızın Seyahat İzin Kuruluna başvurarak, seyahat belgesi düzenlemesi talebinde bulunmaları, talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini içerecek şekilde 'Şehirler Arası Otobüs Seyahat İzin Kurulu Belgesi' düzenlenecek."