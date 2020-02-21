İzmir'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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İzmir'e şehit ateşi düştü

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın acı haberi İzmir'deki ailesine verildi.

İzmir'e şehit ateşi düştü, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın acı haberi İzmir'deki ailesine verildi.

İdlib'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce göç ve krizi önlemek için çalışmalar sürerken, bölgeye rejim tarafından düzenlenen hava saldırısında Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları şehit oldu. Fırıncıoğulları'nın şehadet haberini Remzi Fırıncıoğulları, ziyaret için geldiği İzmir'deki kardeşi  Firuz Fırıncıoğulları'na ziyaret sırasında öğrendi. Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ve askeri yetkililer, baba Remzi Fırıncıoğulları'na acı haberi verdi. Şehidin amcasının evine Türk Bayrağı asıldı. Şehidin yakınlarını askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teselli etti. Şehidin annesi Münteha Fırıncıoğulları'nın ise Bursa'daki yakınlarını ziyarete gittiği öğrenildi. Bekar olduğu öğrenilen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cenazesi, memleketi Hatay'ın Samandağı'nda defnedileceği öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:06 Kaynak: DHA
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