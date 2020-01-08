İzmir filiz tekin'in organlarının nakledildiği üçüncü kişi de hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir filiz tekin'in organlarının nakledildiği üçüncü kişi de hayatını kaybetti

6 saat önce

Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği üçüncü kişi de hayatını kaybettiİZMİR'de, eşi İbrahim Tekin'in "Bakımsızsın" diyerek dövüp, komaya soktuğu, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in (38) organlarının nakledildiği 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yoğun...

Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği üçüncü kişi de hayatını kaybetti

İZMİR'de, eşi İbrahim Tekin'in "Bakımsızsın" diyerek dövüp, komaya soktuğu, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in (38) organlarının nakledildiği 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yoğun bakımda tedavi gören Ali Uslu da yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekinin, "Bakımsızsın" diyerek darbetmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve geçen 15 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in organlarının bağışlanması kararı alınmış ve aynı gün Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan operasyonlarla, Tekin'in 2 böbreği Münire İnanç ve Ali Uslu'ya, karaciğeri ise Arife Aykut'a (60) nakledilmişti.Nakil işlemlerinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra, Münire İnanç ve Arife Aykut fenalaşınca, Ege Üniversitesi'ndeki Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Hastalardan İnanç geçen perşembe günü, Aykut ise geçen cuma günü hayatını kaybetti. Ali Uslu ise 28 Aralık'ta fenalaşarak, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. İnanç ile Aykut'un cenazeleri, memleketleri Denizli'de toprağa verildi. Aileler, olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 10 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Uslu da bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Uslu'nun cenazesi, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Haber: İZMİR, (DHA)

İzmir filiz tekin'in organlarının nakledildiği üçüncü kişi de hayatını kaybetti

İbrahim Tekin, Filiz Tekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:05 Kaynak: DHA
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