İzmir Fuarı\'nda Liseli Tasarımcılar

İZMİR'de düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'na katılan Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ipek kozasından elde ettikleri ürünlerle süsledikleri gelinlik tasarımlarıyla fuarın tek liseli katılımcıları oldu.

İzmir'de 3 gün süren IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda, Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kendi tasarlayıp diktikleri gelinliklerle ziyaretçilerin ilgisini çekti. Fuara katılan firmalar arasında tek lise olma özelliği taşıyan öğrenciler, özgün tasarımlarıyla beğeni topladı.

Fuara 11'inci sınıf 13 öğrencisi ile katıldıklarını söyleyen Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Alan Şefi Zerrin Aslantaş, "Drapaj ders içeriğine ilişkin Ayşe Başeren öğretmenlerimiz ile çalışan öğrencilerimiz hazırladı. Burada birçok ülkenin ve firmanın katıldığı fuarda tek liseli olmalarından dolayı guru duyduk, bize de bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz fuar kapsamında hem sektörle tanışma fırsatı buldular, kendilerinden fikir aldılar hem de kariyer planları hakkında kendilerini hazırladılar. Tüm bunlar bizim için çok değerli" dedi.

'ÜRÜNLERİMİZİ GÜNCEL MODAYI İÇİNE KATARAK ORTAYA ÇIKARDIK'

Öğrencilerin çalışmalarını kısmen kendi imkanları kısmen de atölye imkanları ile sağladıklarını belirten Aslantaş, "Her konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği oldu. Çalışmaların içinde yöresel, geleneksel dokular ve etkileri barındıran gelinliklerini tasarlayan öğrenciler, fuarda sergilediler. En önemlisi de her sene nisan ayında yetiştirdiğimiz ve ipek kozasından elde ettiğimiz ürün ile çiçekler yapıp tasarımlarımızı süslüyoruz. Bunun yanı sıra yöresel olarak iğne oyaları da mevcut. Ayrıca ürünlerimizi güncel modayı da içine katarak ortaya çıkardık" ifadelerini kullandı.

'KENDİ TASARLADIĞIMIZ KIYAFETLERİMİZİ SUNDUK'

Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri öğrencisi Evin Kocabıyık (17) ise şu ifadeleri kullandı:

"Hem okulumuzla ve öğretmenlerimizle hem de arkadaşlarım ve kendimle gurur duyuyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Daha önce fuarlar olduğundan gelip burada geziyorduk. Şimdi 3 gün boyunca fuarda kendi tasarladığımız kıyafetlerimizi sunma imkanı bulduk. Şu an kendi diktiğimiz ve tasarladığımız gelinliklere ilgi olunca çok heyecan duydum. Tasarladığım gelinlikte Fransız dantellerini kullandım. Aslında kullanılmayan bir eteğe ait olan bu danteli dönüştürmek için gelinliğe bir başlık yaptım. Saten ve şifondan da bir gelinlik tasarladım. İpek böceği kozalarından da elde ettiğimiz çiçek formlarını da tasarımlarımızda kullandık. Yine Ödemiş yöresine ait iğne oyası kullandık. Büyük manken yerine '50 eşel' denilen minyatür mankenleri kullanmış olmamız da dikkat çekti."

'ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK'

Aynı okulda ve bölümde olan 11'inci sınıf öğrencisi Yağız Kocabıyık (17) da "Burada 3 gün geçirdiğim için çok mutlu oldum. Birçok firma ile iç içeydik. Onlardan çok şey öğrendik. Bizim stantta en gösterişli olan gelinliklerden birini de ben yaptım. Yurt dışında gelen firmalar ürünlerimize ilgi gösterdikçe daha çok mutlu oldum. Fotoğraf ve video çekenler oldu. Bu benim için mutluluk vericiydi" diye konuştu.