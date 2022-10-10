İzmir gündem haberi: Ensar Aytekin: "Yalnızca Ayvalık'ı Değil, Dikili'ye Kadar Uzanan Geniş Bir Hattaki Su Kaynaklarını da Kirletiyor, Bakanlık İse Bu Katliamı Onaylıyor"

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir Ayvalık Karaayıt köyünde, bir yılda iki kere pasa sahası çöken madenin yeni alanı için "ÇED gerekli değildir" kararı verilmesine tepki göstererek, bu kararın katliama ortak olma kararı olduğunu belirtti. Aytekin, "Bu karar, birilerinin sırtını sıvazlamadır. Yaşanacak katliama ortak olmadır. Aldıkları ruhsatın ÇED yönetmeliği öncesinden geçerli olduğunu söyleyen BİLFER madencilik şirketi, istediği gibi işlem yapmayı kendine reva görüyor. Mahallede yaşayan köylülerin meralarına el koymakta beis görmeyen işletme, yalnızca Ayvalık'ı değil; Dikili'ye kadar uzanan geniş bir hattaki su kaynaklarını da kirletiyor. Bakanlık ise bu katliamı onaylıyor" açıklamasını yaptı.

Balıkesir Ayvalık Karaayıt köyünde, bir yılda iki kere pasa sahası çöken madenin yeni alanı için "ÇED gerekli değildir" kararı verilmesine tepki gösteren CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, şu açıklamayı yaptı:

"KÖYDE YAŞAYAN VATANDAŞ, AĞIR METALDEN DOĞRUDAN ETKİLENİYOR"

"Geçtiğimiz yıl, pasa havuzu çöken ve yerinde inceleyip gündeme taşıdığımız Ayvalık'taki maden işletmesinin skandalları bitmek bilmiyor. Yerleşim yerine 1500 metre mesafede olması gereken pasa alanları, bu işletme için 500 metre ile sınırlı. Dolayısıyla köyde yaşayan vatandaş, ağır metalden doğrudan etkileniyor.

"BÖYLESİ BİR İŞLETMEYE BU ŞARTLAR ALTINDA RUHSAT FALAN VERİLEMEZ"

Konuyu gündeme getirdikten sonra, çeşitli yasal girişimlerde de bulunuldu. Şirket, işletmenin ÇED yönetmeliği öncesinde yapıldığını gerekçe gösteriyor. Adeta 'köyü başka yere taşıyın' deme cüretini kendinde bulabilen şirket, sunulan kolaylıklar nedeniyle rahatça hareket ediyor. Oysa kendileri de biliyor ki, bugün böylesi bir işletmeye bu şartlar altında ruhsat falan verilemez. Burada yaşanan sızıntı, Madra barajına ardından Altınova'dan Dikili'ye uzanıyor. Yöredeki tarımı zehirliyor, insanları mağdur ediyor. Konu mahkemeye taşındığında, nasıl oluyorsa mahkeme de Danıştay da şirketi haklı bulup, davayı reddediyor. Bu katliam yargı eliyle de onaylanmış oluyor.

"ŞİRKET, ALANDA YAPTIĞI KATLİAMI YETERSİZ GÖRMÜŞ OLACAK Kİ PATLATMA ÜNİTESİ DE EKLEMEK İSTİYOR"

Şirketin son adımı ise tesise patlatma ünitesi eklemesi. Bölgenin zeminindeki yumuşama yüzünden fazla biriktirmeyle birlikte aşırı yağışta pasa havuzu çökmüştü. Şimdi şirket, alanda yaptığı katliamı yetersiz görmüş olacak ki patlatma ünitesi de eklemek istiyor. Konu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na intikal ediyor. Bakanlık, patlatma için 'ÇED gerekli değildir' kararı veriyor. Yani 'gidin, doğayı zehirlemeye devam edin, sahayı da patlatın.' diyor. Böyle bir aymazlık görülmemiştir. Bu kararı vermek yaşanacak katliama ortak olmak demektir.

"BİRİLERİ ANKARA'DA MASA BAŞINDA OTURUYOR VE SÖZ KONUSU BÖLGELERDEKİ KATLİAMLARI TEK TEK ONAYLIYOR"

İktidar için Kazdağları, Madra, Cerattepe, Muğla fark etmiyor. Birileri Ankara'da masa başında oturuyor ve söz konusu bölgelerdeki katliamları tek tek onaylıyor. Bir kez daha söylüyoruz, kazanacağınız para, kaybedeceğiniz geleceği kurtarmaz. Bu kararlar, bu dönemin yarattığı bürokratların, hakimlerinin utanç kolyesi olarak boyunlarında duruyor. Vatandaş ise yaşamak için mevzuat ve şirketler arasında sıkışıp kalıyor. Bu kararlara susmak, vicdanın sağır olmasından başka bir şey değildir."