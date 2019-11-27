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İzmir'in en uzun tüneli için yeni ihale

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak projenin önemli ayaklarından olan Buca Tünelini sonlandırmak için kolları sıvadı.

İzmir'in en uzun tüneli için yeni ihale, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak projenin önemli ayaklarından olan Buca Tünelini sonlandırmak için kolları sıvadı. İlgili firmanın işten çekilmesi nedeniyle yarım kalan tünel inşaatının ivedilikle bitirilmesi için yeniden ihaleye çıkılacağı bildirildi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından bizzat denetlenen Buca Tüneli projesi, viyadükle birlikte Konak'tan şehirlerarası otobüs terminaline ulaşımı kolaylaştıracak. Şehir içi trafiği de rahatlatacak projenin toplam uzunluğu 7,1 kilometreyi bulacak. Tünel ise tamamlandığında İzmir'in en uzun kara yolu tüneli unvanına sahip olacak.


İzmir'in en uzun tüneli, Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Projesinin ikinci etabı kapsamında inşa edilecek. İki şeritli tünelin uzunluğu 2,5 kilometre olarak açıklandı. Tünelin yüksekliği 7,5 metre, genişliği ise 10,6 metre olacak.


Öte yandan, ilgili firmanın işten çekilmesi nedeniyle yarım kalan tünel inşaatının ivedilikle bitirilmesi için yeniden ihaleye çıkılacağı açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Ufuk Mahallesi ile Bornova Çamkule'yi birbirine bağlayacak derin ve çift tüplü tünel inşaatı, ihale ve proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2020 yılının bahar aylarında yeniden başlayacak. İnşaat esnasında yol güzergahında kalan 250 ağaca dokunulmayacak, kamulaştırma yapılmayacak.


Gidiş-geliş toplam dört şeritli olacak tünel ile Çamlık, Mehtap, İsmetpaşa, Ufuk Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe, Merkez, Zafer, Birlik, Koşukavak, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve Karacaoğlan mahalleleri aşılarak Bornova Kemalpaşa Caddesi'nden otogara bağlantı sağlanacak. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova, İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:32 Kaynak: İHA
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