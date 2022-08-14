İZMİR'DE 'YARIM ASIRLIK AĞACIN KESİLMESİ' TARTIŞMASI - Son Dakika
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İZMİR'DE 'YARIM ASIRLIK AĞACIN KESİLMESİ' TARTIŞMASI

14.08.2022 16:29

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yolun ortasında kalan yarım asırlık ağacın kesilmesine AK Parti'li Hamza Dağ, sosyal medyadan tepki gösterdi.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yolun ortasında kalan yarım asırlık ağacın kesilmesine AK Parti'li Hamza Dağ, sosyal medyadan tepki gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de ağacın Orman Bölge Müdürlüğü'nün onayıyla kesilmek zorunda kalındığını açıkladı.

Şemikler Mahallesi Ordu Bulvarı'ndaki çalışmalar sırasında yolun ortasında kalan yarım asırlık çam ağacı, belediye ekiplerince kesildi. O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Anladık hizmetten, icraat ve projeden bi habersiniz. Anladık ortaya elle tutulur, gözle görülür bir eser koyamıyorsunuz. Anladık bir fidan bile dikemiyorsunuz. Anladık, anladık da bari olanı yıkmayın. Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar? Yazıklar olsun" dedi.

'AĞAÇ ZORUNLULUKTAN KESİLMİŞTİR'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nce konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada, "Şemikler 6286/8-6276 sokak arasında açılacak yolun ortasında kalan çam ağacının taşınmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Trafik güvenliği için Karşıyaka Belediyesi'nin başvurusu, Orman Bölge Müdürlüğü'nün onayının ardından ağaç zorunluluktan kesilmiştir" denildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Karşıyaka, Hamza Dağ, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE 'YARIM ASIRLIK AĞACIN KESİLMESİ' TARTIŞMASI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZMİR'DE 'YARIM ASIRLIK AĞACIN KESİLMESİ' TARTIŞMASI - Son Dakika
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