İzmir'de Tarkan'ın Konser Vereceği Dev Platform Çöktü - Son Dakika
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İzmir'de Tarkan'ın Konser Vereceği Dev Platform Çöktü

08.09.2022 00:29

İzmir'in kurtuluşunun 100'ncü yılı dolayısıyla, Tarkan'ın 9 Eylül'de Kordonboyu'nda konser vereceği alandaki dev çelik platform çöktü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını açıklarken, konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacaklarını söyledi.

İzmir'in kurtuluşunun 100'ncü yılı dolayısıyla, Tarkan'ın 9 Eylül'de Kordonboyu'nda konser vereceği alandaki dev çelik platform çöktü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını açıklarken, konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacaklarını söyledi.

İzmir Alsancak Kordonboyu'nda Tarkan konseri için kurulan dev çelik platform bugün saat 23.00 sıralarında çöktü. Cumhuriyet Meydanı yakınındaki bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler yıkılan platformun etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Olaydan hafif etkilenen bir kişinin ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız" dedi.

Tarkan da bugün sosyal medya hesabından platformun kurulum çalışmalarına ilişkin görüntüleri paylaşıp "İzmir çıktım yola geliyorum. Acayip heyecanlıyım. Cuma günü görüşmek üzere" açıklamasını yapmıştı.

Platformun neden çöktüğü henüz netleşmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

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Tarkan'ın İzmir'deki konseri öncesi büyük kaza! Çalışanlar çöken sahnenin altında kaldı Tarkan'ın İzmir'deki konseri öncesi büyük kaza! Çalışanlar çöken sahnenin altında kaldı
Kaynak: ANKA

Tunç Soyer, Tarkan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Tarkan'ın Konser Vereceği Dev Platform Çöktü - Son Dakika

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