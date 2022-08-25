İzmir'de "Hayvan Sağlığı Merkezi" açıldı - Son Dakika
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İzmir'de "Hayvan Sağlığı Merkezi" açıldı

25.08.2022 16:12
İzmir'de "Hayvan Sağlığı Merkezi" açıldı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Narlıdere Kaymakamlığı iş birliğiyle kurulan "Hayvan Sağlığı Merkezi" hizmete girdi.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Narlıdere Kaymakamlığı iş birliğiyle kurulan "Hayvan Sağlığı Merkezi" hizmete girdi.

Narlıdere Kaymakamlığındaki merkezin açılış törenine Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Sözen, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı katıldı.

Mustafa Sözen, yaptığı konuşmada, açılışı gerçekleştirilen merkezde sokak hayvanlarının kimliklendirilmesi, aşılandırılması ve sokak hayvanlarına çip takılması hizmeti verileceğini belirtti.

Kaymakamlığa verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Sözen, Narlıdere'de Kaymakamlıkla sokak hayvanların beslenmesi için yaptıkları çalışmanın çok başarılı olduğunu kaydetti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı emeği geçenleri tebrik etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle restoranlarda ve otellerde kullanılan atıkların yem olarak kullanılmasına izin verildiğini hatırlatan Çankırı, "Sokak hayvanlarıyla ilgili yapılan her proje bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Narlıdere, Çankırı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 'Hayvan Sağlığı Merkezi' açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de "Hayvan Sağlığı Merkezi" açıldı - Son Dakika
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