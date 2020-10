İzmir kulüplerinden büyük buluşma

İZMİR'in profesyonel futbol liglerindeki kulüpleri, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) organizasyonunda medya mensuplarıyla bir araya geldi. İzmir Ticaret Odası'ndaki toplantıya

Göztepe ve Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge, Menemen spor temsilcisi Mustafa Avcı, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Bergama Belediyespor Başkanı Hasan Canoğlu, Bucaspor 1928 Başkan Vekili Mehmet Sevinç ile İZVAK yönetimi katıldı. İZVAK Başkanı Ali Erten, kentte 100 yılı aşmış marka spor kulüpleri olduğunu belirterek, "Hepsi birbirinden değerli, vizyon sahibi kulüp başkanlarımız, yönetimlerimiz var. Sahada rekabet ederken saha dışında iş birliği ve güç birliği yapmanın gücünü ve değerini hep birlikte fark ettik" dedi.

Erten, "Bu konuda örnek kent durumundayız. Mükemmel bir iklim oluştu. Bütün başkanlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Bu konuda çok daha güzel örnekler yaşayacağız. İZVAK olarak bu sürece katkı vermekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Göztepe Gürsel Aksel Stadı, her yönü ile mükemmel oldu. Böyle anıtsal bir eseri İzmir'e kazandırdıkları için Sayın Mehmet Sepil ve ekibine, destek ve emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Alsancak Stadı'nda yüzde 80 seviyelerine ulaştık. Pandemi koşullarında kontrollü olarak çalışılıyor. Karşıyaka Stadı'nda uzun hukuk mücadeleleri sonucunda mahkemeler kazanıldı. Sürece tüm gücümüzle destek verdik. Orada çok zaman kaybettik ama gerçekten iyi gelişmeler var. Kulüplerimiz yeni sezona iyi başladı ve sezon sonunda umarım 1 değil berkaç şampiyon çıkaracağız" diye konuştu.ADNAN SÜVARİ SEZONU ISRARISüper Lig'de bir sezonun, "Adnan Süvari" ismiyle düzenlenmesi konusundaki ısrarlı çabaların devam ettiğini de ifade eden Ali Erten, "TFF nezdinde resmi müracaatımızı yaptık. Bu başvurumuza İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığındaki İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege Ekonomisini Geliştirme Vakfı, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Odası ve bütün kulüplerimiz birer mektupla destek verdiler. Hepsine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Örnek bir birlik beraberlik fotoğrafı daha sergiledik" ifadelerini kullandı.KULÜPLERİMİZ DAHA ÇOK DESTEKLENMELİİzmir Büyükşehir Belediyesi'nin takımlara ekonomik desteğinin, çok zor şartlar altında oynanan geçen sezonda kulüpler için can suyu olduğuna da dikkat çeken Ali Erten, "Pandemi sezonunda bu desteğin artarak devam etmesi konusunda çalışmalar devam ediyor. Umarım olumlu bir geri dönüş alacağız. Şehrimizin diğer kurum ve kuruluşlarından da aynı desteği bekliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.MEHMET SEPİL: ÇATIŞMA DEĞİL BİRLİK KÜLTÜRÜ VARGöztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, İzmir'de kulüpler arasında artık çatışma değil birlik kültürü olduğunu söyledi. Sepil, Ali Erten başkanlığındaki İZVAK'ın tüm takımları birleştirdiğini, hep birlikte İzmir için çalışma motivasyonu sağladığını ve İzmir'in spor açısından çok başarılı olabileceğini kaydederek, "Bunun için İZVAK yönetimine teşekkür ederiz. Başarıları çoğaltmak zorundayız. Bunu çoğaltmak için de İzmir basınına ihtiyacımız var. Spor bilincini hep birlikte yaymak zorundayız. Büyükşehiriz, çok takım var, çok takımı avantaja çevirmenin yollarını bulmak zorundayız" dedi. Sepil, Torbalı'da belirlenen arazideki projesi iptal olan altyapı tesisi için yeni arazi arayışlarının sürdüğünü söyledi. Kulüpler Birliği'ndeki başkanlığını sürdüren Sepil, koronavirüs pandemisi nedeniyle yalnız localara yüzde 50 seyirci alınması kararının yetersiz olduğunu, Avrupa'daki örnekleri gibi statlara yüzde 30'a kadar taraftar alınabileceğini belirtti.MEHMET SEPİL: DEVİR GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR"İstanbul'dan 6 Süper Lig takımı varsa, İzmir'de 1 takım olması bizim için ayıp" diyen Mehmet Sepil, "Niye bir takımımız olsun. Altay, Altınordu ve Menemenspor şu an için en yakın olanlar. Altınordu'nun altyapıdaki hamleleri çok önemli. Göz ardı etmeden herkes destek olmalı. Ben Seyit Mehmet Özkan'ın emekli olacağını zannetmiyorum" dedi.Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, son aylarda gündemde olan kulüpteki hisse devri gelişmeleriyle ilgili, "Görüşmeler sürüyor. 3-4 ciddi talip var ama ne kadarlık bir hisse devri olacağı veya zamanı belli değil. Bu grupların çoğu her yatırımcı gibi birkaç sene yatırım yapıp ardından kar etme düşüncesinde. Hisselerin ne kadarını devredeveğimiz belirsiz ama çoğu devredildiği takdirde bile benim başkan olarak kalmamı istiyorlar. Ancak benim kendi başkanlığım için öngördüğüm süre onların beklentisinden az" açıklamasını yaptı.BARIŞ ORHUNBİLGE: ÖZKAN'IN ÇIKIŞI SİTEM Altınordu İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, İZVAK'ın misyonundan hareketle spor kulüplerinin birlikte güçlü olduğunu vurgulayıp, "Birlikte güçlüyüz" sloganını vermek istediğini belirtti. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın kulüp internet sitesindeki bir yazısında emekli olacağına dair bir imada bulunduğunun hatırlatılması üzerine Orhunbilge, şimdiye kadar altyapı, tesisleşme ve kulüp için 30 milyon Dolar yatırım yapan Özkan'ın gençliğe yatırım yapan kulüplere destek olunmadığı için sitemkar olduğunu dile getirip, "Altınordu üretim yapmaya çalışıyor. Bütün kulüpler için söylüyorum, üreteni korumak lazım. Başkanımızın çalışmadan duramayacağını biliyoruz. Altınordu, Türk futbolunun çok önemli markalarından bir tanesi" dedi.TURGAY BÜYÜKKARCI: İZVAK OLMASA OLMAZDIKarşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka Stadı için yeni bir süreç başlayacağını, bununla ilgili 10-15 gün içinde detaylı açıklama yapacaklarını kaydetti. Büyükkarcı, İZVAK'a Karşıyaka Stadı için 5 yıldır hukuk mücadelesinde verdiği büyük katkı için teşekkür ettiğini belirterek, "Bu hukuk mücadelesi olmasaydı iki gün önceki ortam ve masa oluşmazdı. Orada İzmir kulüplerinin dayanışmasının ve işbirliğinin gücünü hissettik" ifadelerini kullandı.ÖZGÜR EKMEKÇİOĞLU: BİRLİKTELİK ÖNEMLİ

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, İzmir kulüplerinin birliktelik fotoğraflarının çok önemli olduğunu ve bunun çoğalması gerektiğini belirterek, "Bu nedenle İZVAK'ın yapısını kulüpler için değerli. Bu birliktelikten çok mutluyuz ve bundan daha güçlü çıkacağız. Destek veren basın mensuplarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.