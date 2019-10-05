İzmir, 'plastik atıksız şehir' olma sözü verdi

Akdeniz'de plastik kirliliğine dikkat çekmek için yola çıkan WWF'in Blue Panda yelkenlisinin İzmir'i ziyareti sırasında, şehrin Plastik Atıksız Şehirler Ağı'na katılımı nedeniyle, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve WWF- Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar'ın katılımıyla bir protokol imzalandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, plastik kirliliğini önleme konusunda önemli bir adım atarak WWF'in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı), "Doğada Plastiğe İzin Yok" kampanyasına tam uyma vaadinde bulundu. WWF'in "Plastik Atıksız Şehirler Ağı"na katılma kararı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, böylelikle İzmir'in 2025 ile 2030 yılları arasında bir tarihe dek plastik atıkların doğaya karışmadığı bir şehir olacağını duyurdu.

Akdeniz'de plastik kirliliğine dikkat çekmek için yola çıkan WWF'in Blue Panda yelkenlisinin İzmir'i ziyareti sırasında, şehrin Plastik Atıksız Şehirler Ağı'na katılımı için bir protokol imzalandı. Protokol imza töreni WWF'in Blue Panda yelkenlisinde gerçekleşti.

Protokolün imzalanması ile İzmir, ağa katılarak, plastik kirliliğini önleme konusunda dünyanın lider şehirleri arasındaki yerini almış oldu. WWF'in Plastik Atıksız Şehirler Ağı'nın dünya lansmanı 23 Ekim 2019 tarihinde Norveç'in Oslo kentinde gerçekleştirilecek.

Uğur Bayar: "İzmirliler adına önemli bir adım atıldı"

Protokolün imza töreninde bir konuşma yapan, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, "Şehirlerimizi, büyüyen plastik atık yükünden kurtarmak için yapılan küresel mücadelede öncü rol oynayan İzmir ile böyle bir ortaklık içinde bulunmaktan heyecan duyuyoruz. En büyük dileğim, bu iddialı hedefin, İzmir'in plastik kirlilik içermeyen bir yaşam alanı olmasını sağlamakla kalmayarak, başka yerleşim birimleri için de ilham kaynağı olması, programa katılan kentlerimizin sayısının artması ve Türkiye'nin bu konuda dünyaya örnek oluşturmasıdır" açıklamasını yaptı.

Bayar konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bugün, denizlerdeki plastik çöplerin yaklaşık % 80'i kara kaynaklı; bunların da büyük kısmı kentsel alanlardan akarsular yoluyla denizlere taşınıyor. Şehirlerin, 2050 yılına kadar küresel nüfusun üçte ikisini barındıracak şekilde büyüyeceği düşünülürse, İzmir gibi şehirler, bu tür akıllı çözümleri benimsemeye devam etmelidir. Bu da, plastiği hem kaynak hem de atık olarak azaltma ve daha iyi yönetme anlamına gelir."

Konunun ancak Hükümetin, üreticilerin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ve koordinasyonunda, çevre bilincine sahip vatandaşların desteğiyle çözülebileceğini vurgulayan Bayar, "Bütün bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, İzmir'in bugün attığı adımın önemi daha iyi anlaşılıyor.WWF-Türkiye olarak WWF ve Plastik Atıksız Şehirler Ağı ile İzmir'i bir araya getiren bu işbirliği için Sayın Soyer'e teşekkür ederken bu tarihi adımda payı olan herkesi kutluyorum" dedi.

Tunç Soyer: "Plastik kirliliği tüm ekosistemi tehdit ediyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise konuşmasında 'Bugün gezegenimizin geldiği nokta itibariyle, aşırı tüketim ve endüstriyel atıklar sonucunda plastik kirliliği, ne yazık ki başta denizler olmak üzere, tüm ekosistemi tehdit ediyor. Çağlar boyunca çok çeşitli ve zengin bir ekosisteme sahip olan Akdeniz'de de bu tehlike, ciddi boyutlara ulaşmış durumda. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu gerçeği esas alan ve sadece insanların yaşamını gözeten bir şehir olmanın ötesinde bir vizyonla hareket ediyor. İnsanın, doğadaki tüm varlıklarla; havayla, suyla, iklimle barışık bir hayat sürdüğü bir geleceği inşa etmeyi hedefliyor" görüşlerine yer verdi.

Dünya genelinde her yıl denizlere karışan 8 milyon ton plastik atığın önüne geçmek için yeni politikaların geliştirilmesi, üretim sektörü için yeni teşviklerin oluşturulması ve tüketim tarafında ise plastikten kaçınma, plastik kullanımını azaltma, yeniden kullanımı arttırma ve etkin atık yönetimi için yeni yaratıcı modellerin benimsenmesi gerekiyor.

İzmir, imzaladığı Plastik Atıksız Şehirler deklarasyonu ile bu konuda kaydedeceği yıllık ilerlemenin izlenmesini ve raporlanmasını da kabul etmiş bulunuyor.

PLASTİK ATIKSIZ ŞEHİRLER HAKKINDA

Plastik Atıksız Şehirler Ağı, 1961 yılında kurulan ve hâlen 100'den fazla ülkede, 5.000'den fazla çalışanı ve 5 milyondan fazla destekçisi ile dünyanın önde gelen bağımsız doğa koruma kuruluşu olarak faaliyet gösteren WWF tarafından kurulmuştur.

WWF, dünyanın dört bir yanındaki şehirleri birleştirerek ve iyi uygulama çözümlerine erişim sağlayarak, belirli bölgelerde uygulanmakta olan başarılı girişimleri ve iyi uygulamaları hızlandırmayı amaçlamaktadır. Paydaşları, plastiksiz denizler için bir araya getiren Plastik Atıksız Şehirler Ağı da, plastik atıkların doğru yönetimi ile ilgili bir bilgi paylaşım platformudur.