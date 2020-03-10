İZMİR Sahte euro operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İZMİR Sahte euro operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İZMİR Sahte euro operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Sahte euro operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildiİZMİR merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, sahte madeni euro üretip piyasaya süren 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sahte euro operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İZMİR merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, sahte madeni euro üretip piyasaya süren 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinde, sahte paraları kumarhanelerde piyasaya süreceklerini söyledikleri öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Afyon ve Manisa'da sahte madeni euro üretip piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı. Harekete geçen ekiplerce tespit edilen adreslere düzenlenen baskında G.B., Y.B., T.A., S.Y., A.D. ve Y.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.B.'nin adresinde yapılan aramada 68 adet sahte 2 euro, 24 baskı makine kalıbı, 19 bin 550 metal renkli pul, 770 adet sahte euro yapımında kullanılan iç halka ve 5 kilo 250 gram renkli materyal, 1'i kurusıkı 3 tabanca ve bunlara ait 14 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili Z.İ. adlı bir şüphelinin daha arandığı bildirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin, büyük çoğunluğu madeni 2 euroları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve başka bölgelerdeki kumarhanelerde piyasaya süreceklerini söyledikleri belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İZMİR Sahte euro operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Mali Suçlarla Mücadele, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:52 Kaynak: DHA
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