İzmir tatlı yerine mikrop üretmişler

Tatlı yerine mikrop üretmişler

İzmir'de Buca Belediyesi zabıtaları, sağlıksız koşullarda üretim yapan kaçak tatlı imalathanesine baskın yaptı. Gündüz baskınından saklanmaya çalışan tatlıcıya gece suçüstü yapan zabıta ekipleri, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Küflü ürünlerden kirli tezgahlara kadar hijyeni hiçe sayarak ürettiği ürünleri İzmir'de çoğu pastaneye piyasa değerinin altında satan imalathane mühürlenirken, ürünleri de imha edildi.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Buca ilçesi başta olmak üzere İzmir genelinde çok sayıda pastane ve tatlıcıya üretim yaptığı öne sürülen merdiven altı tatlı imalathanesinin peşine düştü. Ekipler yaptıkları araştırma sonrasında Buca Seyhan Mahallesi'nde sanayi oto tamircilerinin olduğu bölümde yer alan bir imalathaneyi mercek altına alarak Buca Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri ile baskın yaptı. Uygunsuz koşullarda üretim yapan işletme çalışanları, imalathane içinde saklanarak ilk baskından kurtulmaya çalıştı. İşçilerin gündüz imalathaneyi kilitleyerek çalışma yürüttüklerini tespit eden zabıta ekipleri, gece ani baskınla imalathaneye suçüstü yaptı. Yapılan baskında Suriye uyruklu kaçak işçi çalıştıran işletmenin hiçbir hijyen önlemi almadan tepsi tepsi tatlı üretimi yaptığı tespit edildi. İşçilerin son kullanma tarihi geçmiş ve menşei belli olmayan ürünlerle eldivensiz, önlüksüz, kirli kıyafetlerle üretim yaptığına şahit olan ekipler, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. İşletmede yapılan denetimde, tatlı yapımının hammaddesi olan çok sayıda ürünün masa altlarında, açık alanda tutulduğu gözlemlendi. Tuvalet yanında, kir tutmuş tezgah ve kazanlarda açık bir şekilde üretim yapan işletme küflü malzemeler, kirli kaplar, sağlıksız ürünler, açık çöp kutuları, açıkta unutulmuş bayat ürünler, yerde tutulan pişmiş ürünler, ruhsatsız ve izinsiz işletme gibi çok sayıda husus nedeniyle imalathaneye yasal işlem uygulandı ve mühürlendi. Baskının ardından imalathanedeki insan sağlığını tehlikeye atacak tüm malzemeler ve imal edilen ürünlere sayılarak el konuldu. Sağlıksız ürünler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çöp transfer merkezinde imha edilerek piyasaya sürülmesi engellendi.

İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken imalathanenin İzmir genelinde çok sayıda pastane ve tatlıcıya piyasa değerinin altında çok sayıda ürün temin ettiği tespit edildi. Yetililer ise vatandaşları, baklava benzeri ürünler başta olmak üzere ucuz fiyata satılan ve belgeleri eksik olan işletmelerden alışveriş yapmamaları konusunda uyardı.