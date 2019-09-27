Son Dakika Haberleri: İzmir Tersanesi tüm deniz araçlarına hizmet verecek
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İzmir Tersanesi tüm deniz araçlarına hizmet verecek

1 saat önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren İzmir Tersanesi'nin, balıkçı gemileri ve günübirlik yolcu tekneleri başta olmak üzere tüm deniz araçlarına bakım, onarım ve çekek yeri olarak hizmeti vermeye hazır olduğu belirtildi.

İzmir Tersanesi tüm deniz araçlarına hizmet verecek, System.String[]

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren İzmir Tersanesi'nin, balıkçı gemileri ve günübirlik yolcu tekneleri başta olmak üzere tüm deniz araçlarına bakım, onarım ve çekek yeri olarak hizmeti vermeye hazır olduğu belirtildi.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'den yapılan açıklamaya göre, Ege'deki deniz araçlarının bakım ve onarım için yüzlerce mil yol kat ederek Marmara Bölgesi'ndeki veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tersanelere gitmek zorunda kaldığı hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Tersanesi Komutanı Deniz Kıdemli Albay Korkut Şen, Ege Bölgesi'nin en büyük tersanesi olarak çok daha uygun bedel karşılığında yüksek teknoloji ve kabiliyete sahip hizmet sunduklarını aktardı.

Balıkçı gemileri, tur tekneleri, balık çiftliklerindeki deniz araçları, yelkenli gemiler ve yatlar ile diğer deniz araçlarına bakım ve onarım hizmeti vermek için esnek planlama imkanına kavuştuklarını açıklayan Şen, şunları kaydetti:

"Üç adet parmak iskelemiz ve iki adet yüzer havuzumuz ile her türlü imkan ve kabiliyete sahibiz. Tersanemizi özellikle balıkçı gemilerinin tercih edeceğini düşünüyoruz. 2020 yılında hizmete girecek 10 bin tonluk yeni yüzer havuz ile beraber özellikle döner sermaye kapsamında hizmet vermeyi planlıyoruz. 2021 yılında iki yeni inşa kızağımız daha olacak. Sualtı onarım timimiz mevcut. Firmalara inşa için kullanım alanı ve bağlama iskelesi olarak da hizmet veriyoruz."

Büyük gemilere onarım hizmeti verecek tersanelerin Yalova ve İstanbul'da olduğuna dikkati çeken Şen, bu bölgelerdeki tersanelerde çok fazla doluluk olduğunu İzmir Tersanesi'ndeki boş kapasiteyle bölgedeki tekneleri ve armatörlerin gemilerini en iyi şekilde değerlendireceklerini bildirdi.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ise "Bugüne kadar İskenderun'dan Çanakkale'ye kadar ülkemiz kıyılarında sivil gemilere bakım-onarım hizmeti veren hiçbir tersane olmadığını söylüyorduk. Ancak İzmir Tersanesi'nin hizmetlerinden sonra artık İzmir'de bir tersanemiz olduğunu büyük gururla söyleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Karşıyaka, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:44 Kaynak: AA
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