Plajda gergin anlar! Görenler denizden hemen çıktı

Çeşme Dalyan’da denize giren vatandaşlar, suyun içinde bir yılan bulunduğunu fark edince neye uğradığını şaşırdı. Kısa sürede yayılan panikle birlikte denizde bulunan bazı kişiler yüzerek ve hızlı adımlarla kıyıya yöneldi.

Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

DENİZDE YILANI GÖRÜNCE KIYIYA YÖNELDİLER

Olay, Çeşme’nin Dalyan bölgesinde meydana geldi. Denize giren vatandaşlar bir süre sonra suyun içinde ilerleyen yılanı fark etti.

Yılanın görülmesiyle birlikte bölgede kısa süreli panik yaşandı. Denizde bulunan kişiler, olası bir tehlikeden uzaklaşmak amacıyla kıyıya doğru hareket etti.

Görüntülerde vatandaşların yılanı fark etmelerinin ardından hızlı bir şekilde sudan çıktıkları ve kıyıda beklemeye başladıkları görüldü.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Denizde yaşanan hareketlilik çevrede bulunan bir kişi tarafından kayda alındı. Görüntülerde yılanın suyun içinde ilerlediği, vatandaşların ise onu fark ettikten sonra panikle kıyıya yöneldiği anlar dikkat çekti.