Plajda gergin anlar! Görenler denizden hemen çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Plajda gergin anlar! Görenler denizden hemen çıktı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Dalyan’da denize giren vatandaşlar, suyun içinde ilerleyen bir yılanı fark edince büyük panik yaşadı. Yılanın kendilerine yaklaştığını düşünen bazı kişiler hızla sudan çıkarak kıyıya yöneldi. Kısa süreli korkuya neden olan olay çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde denizdeki hareketlilik ve vatandaşların telaşlı şekilde sudan çıktıkları anlar yer aldı.

Çeşme Dalyan’da denize giren vatandaşlar, suyun içinde bir yılan bulunduğunu fark edince neye uğradığını şaşırdı. Kısa sürede yayılan panikle birlikte denizde bulunan bazı kişiler yüzerek ve hızlı adımlarla kıyıya yöneldi.

Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

DENİZDE YILANI GÖRÜNCE KIYIYA YÖNELDİLER

Olay, Çeşme’nin Dalyan bölgesinde meydana geldi. Denize giren vatandaşlar bir süre sonra suyun içinde ilerleyen yılanı fark etti.

Yılanın görülmesiyle birlikte bölgede kısa süreli panik yaşandı. Denizde bulunan kişiler, olası bir tehlikeden uzaklaşmak amacıyla kıyıya doğru hareket etti.

Görüntülerde vatandaşların yılanı fark etmelerinin ardından hızlı bir şekilde sudan çıktıkları ve kıyıda beklemeye başladıkları görüldü.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Denizde yaşanan hareketlilik çevrede bulunan bir kişi tarafından kayda alındı. Görüntülerde yılanın suyun içinde ilerlediği, vatandaşların ise onu fark ettikten sonra panikle kıyıya yöneldiği anlar dikkat çekti.

Cep Telefonu, 3. Sayfa, Dalyan, Sudan, Çeşme, İzmir, Son Dakika

Son Dakika İzmir Plajda gergin anlar! Görenler denizden hemen çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İnan bugutekin İnan bugutekin:
    Bizim burda timsahlar oluyor bu kadar gerginlik olmuyor ?????? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı Samsun'da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı
Eurovision 2027 için ilk boykot kararı: Hollanda yarışmadan çekildi Eurovision 2027 için ilk boykot kararı: Hollanda yarışmadan çekildi
Fransa’da liselerde cep telefonları yasaklandı Fransa'da liselerde cep telefonları yasaklandı
15 yaşındaki stajyer işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti 15 yaşındaki stajyer işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
İnşaatta sepetli vinç alev aldı biri atlayan, diğeri düşen 2 işçi yaralandı İnşaatta sepetli vinç alev aldı; biri atlayan, diğeri düşen 2 işçi yaralandı
Alanya’da otel denize atık su akıttı, suç duyurusu yapıldı Alanya'da otel denize atık su akıttı, suç duyurusu yapıldı
Galatasaray, Trabzonspor’un gündemindeki golcüye talip oldu Galatasaray, Trabzonspor'un gündemindeki golcüye talip oldu
Gençlerbirliği’nden Montella’ya çağrı: Milli takıma kaleci önerimiz ektedir Gençlerbirliği'nden Montella'ya çağrı: Milli takıma kaleci önerimiz ektedir
İddia vahim Köpeğini gezdiren küçük kızı bıçakladı, annesinin kolunu kırdı İddia vahim! Köpeğini gezdiren küçük kızı bıçakladı, annesinin kolunu kırdı

16:31
Süper Lig devi 22’lik yıldızı kaptı Yarın İstanbul’a geliyor
Süper Lig devi 22'lik yıldızı kaptı! Yarın İstanbul'a geliyor
16:14
İslam Memiş’e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi
İslam Memiş'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi?
16:08
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...
15:49
Yazışmalar paylaşıldı Günübirlik iş arayan üniversiteli genç kıza ahlaksız teklif
Yazışmalar paylaşıldı! Günübirlik iş arayan üniversiteli genç kıza ahlaksız teklif
15:38
Şahan Gökbakar’dan Ahbap ifadesi: Haluk Levent’e güvenmedim
Şahan Gökbakar’dan Ahbap ifadesi: Haluk Levent’e güvenmedim
15:22
Ne bu hal Oosterwolde Yüzünden düşen bin parça
Ne bu hal Oosterwolde? Yüzünden düşen bin parça
15:21
Süleymancılara 3’üncü dalga operasyon Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu
Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı’nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti
14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahlat’taki programa damga vuran İsrail sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri
14:11
Çinliler Türkiye’deki çekirgelerin peşinde Neden ortaya çıktı
Çinliler Türkiye'deki çekirgelerin peşinde! Neden ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 16:49:26. #7.13#
SON DAKİKA: Plajda gergin anlar! Görenler denizden hemen çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement