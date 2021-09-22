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İzmirli başkanlar öğrencilerin barınma sorununa el attı - Son Dakika

İzmirli başkanlar öğrencilerin barınma sorununa el attı

22.09.2021 17:40
İzmirli başkanlar öğrencilerin barınma sorununa el attı, System.String[]

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte İzmir'de öğrencilerin barınma sıkıntısı gündeme geldi.

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte İzmir'de öğrencilerin barınma sıkıntısı gündeme geldi. İzmirli belediye başkanları da bu soruna el atarak, barınma sorununa yönelik hamlelerini açıkladılar.

Korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl uzaktan eğitim yapan üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte, üniversiteli öğrencilerin barınma sıkıntısı patlak verdi. Geçtiğimiz yılı evlerinde geçiren öğrencilerin yanı sıra üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin sayısı İzmir'de 200 bini bulurken, kentteki yurt kapasitesinin 16 bin olduğu öğrenildi. İzmir Depremi'nin ardından artan kiralar, öğrencilerin kente gelmesiyle de zirve yapınca, öğrenciler başlarını sokacak yer bulmakta zorluk çekti. Üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarına el atan İzmirli belediye başkanları, çeşitli açıklamalarda bulundu.

"İki yurt kiraladık"

Üniversite öğrencilerin barınma sorunuyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, öğrencileri yerleştirmek üzere iki yurt kiraladığını açıkladı. Başkan Soyer, "Kira artışları nedeniyle öğrencilerimizin yaşadığı mağduriyetin farkındayız. Gençlerimiz için Buca ve Bornova'da iki yurt kiraladık. Özel yurt sahipleriyle ise kontenjan için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ülkenin geleceğini, sokakta sahipsiz bırakmayacağız. Ev sahiplerine bir çağrıda bulunmak istiyorum; Zor günlerde gösterdiğimiz dayanışmayı çocuklarımız için de göstermek mecburiyetindeyiz. Aydınlık yarınlara ancak aydın gençlerimizle varacağımızı unutmayalım" açıklamasında bulundu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay'dan yurt desteği

İzmir'de kiralık ev ve kalacak yurt bulmakta zorlanan üniversite öğrencilerine yönelik bir hamle de Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan geldi. Başkan Tugay, Mavişehir'deki belediye misafirhanesinin 20 kişilik erkek yurduna, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir tesisin de misafirhanesini 25 kişilik kız yurduna çevireceklerini açıkladı. Tugay açıklamasında, "Öğrencilerimizin çağrısına sessiz kalamazdık. Mavişehir'deki misafirhanemizi 20 kişilik erkek yurduna, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir tesisimizin misafirhanesini de 25 kişilik kız yurduna çeviriyoruz. Türkan Saylan Kız yurdumuz da tam kapasiteyle hizmet veriyor" sözlerine yer verdi.

Bornova Belediyesinden yurt sorununa neşter

Bornovalılardan uygun durumdaki evlerini ya da evlerinden bir odayı gençlere açmalarını isteyen Başkan İduğ, "Biz belediye olarak uygun durumdaki binalarımızın bazı bölümlerini geçici olarak misafirhaneye dönüştürüyoruz. İlk etapta kapasitemizi 3 kat arttırarak 250'ün üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Bornova merkezdeki belediyeye ait olan bir arsanın da yurt olarak yapılması için çalışma başlattık. Ancak bu sorun sadece Belediyemiz imkanlarıyla çözülemez. Tüm Bornova birlikte hareket edelim, gençlerimiz yuvasız kalmasın" dedi. Ülke genelinde öğrencilerin önemli bir yurt ihtiyacının ortaya çıktığını hatırlatan Başkan İduğ, "İki büyük üniversiteye ev sahipliği yapan Bornova, yurt ihtiyacından en fazla etkilenen ilçelerden biri durumunda. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle çok sayıda evin de oturulamaz ya da riskli hale gelmesi nedeniyle zaten yetersiz olan öğrencilere yönelik barınma alanları daha da azaldı. Yurtlar hızla doldu, kiralık ev fiyatları da çok yükseldi. Yaşanan sorunların belediyemizin kaynaklarıyla çözülme imkanı yok ama çözüm olmak için katkı koyuyoruz" diye konuştu.

"110 kişilik yurt yapmayı planlıyoruz"

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da, barınma sıkıntısı yaşayan üniversiteli öğrencilerle ilgili değerlendirme yaptı. Yürürlükteki yasaların belediyelerin yurt işletmesine olanak vermediğini belirten Başkan Kılıç, "Belediyelerin yurt işletmesi şu anda mümkün değil. Devlet bize, 'Yurt yaparsın ama işletemezsin' diyor. Biz Buca Belediyesi olarak Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Tınaztepe'deki kampüsünün karşısında 110 kişilik yurt yapmayı planlıyoruz. Buna yönelik projeler bitti, planlarda da yurt olarak görünüyor. Yeni yılla birlikte inşaata başlamayı hedefliyoruz" dedi. Kılıç ayrıca evde ya da yurtta kalan öğrencilerin gün içinde uygun fiziki koşullarda ders çalışması için Tarık Akan ve Işılay Saygın gençlik merkezlerinin binlerce öğrenciye hizmet verdiğini belirtti. Çamaşır yıkamadan çalışma alanına kadar pek çok olanağın bu merkezlerde sunulduğunu ifade eden Kılıç, öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak ve Buca'nın öğrenci kenti kimliğini pekiştirmek için projeleri sürdüreceklerini vurguladı. - İZMİR

İzmirli başkanlar öğrencilerin barınma sorununa el attı
İzmirli başkanlar öğrencilerin barınma sorununa el attı

Koronavirüs, Tunç Soyer, Üniversite, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmirli başkanlar öğrencilerin barınma sorununa el attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmirli başkanlar öğrencilerin barınma sorununa el attı - Son Dakika
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