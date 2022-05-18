İzmirli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden Eskişehir Valisi Ayyıldız'a ziyaret - Son Dakika
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İzmirli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden Eskişehir Valisi Ayyıldız'a ziyaret

18.05.2022 14:15
İzmirli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden Eskişehir Valisi Ayyıldız'a ziyaret

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) üyeleri, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) üyeleri, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti.

İSTOK'tan yapılan açıklamaya göre, İSTOK Dönem Başkanı Uğur Bayrak ve beraberindeki heyet, bir dönem İzmir'de de görev yapan Vali Ayyıldız ile makamında bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ayyıldız, eski görev yeri olan İzmir'den yapılan ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu, vatandaşların huzuru ve emniyeti için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Uğur Bayrak, Vali Ayyıldız'ın sosyal medya mecralarında "karanlık odaklar" tarafından linç edilmeye çalışıldığını kaydetti.

Ayyıldız'ın daha önce Aydın ve İzmir'de olduğu gibi tek amacının millete ve devlete hizmet etmek olduğu aktaran Bayrak, şöyle dedi:

"Gençlerimizi parti ve festival adı altında düzenledikleri organizasyonlarla alkol tuzağına çeken karanlık odakların, Valimizin çalışmalarından rahatsız olmaları çok doğal. Valimize saldıranlar, bilin ki ilim irfan yuvası olarak görülen üniversitelerimize eğitim almak için gelen gençlerimizi, ailelerine ve toplumlarına karşı düşman etmeye çalışan gruplardır."

Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Başkanı Cüneyd Dayhan da Vali Ayyıldız'ın gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için mücadele ettiğini söyledi.

Ziyarete, İHH İzmir Temsilcisi Rasim Çalar, İnsan-Der Aşevi İzmir Temsilcisi İhsan Canik, Avukat Mustafa Halit Çelik, Konak Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Dr. Ali Köstepen, Hayrat İzmir Şube Temsilcisi Ali Mamak da katıldı.

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Kaynak: AA

Sivil Toplum Kuruluşları, Erol Ayyıldız, Eskişehir, İzmir, Güncel, Son Dakika

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