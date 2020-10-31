İzmirliler geceyi sokakta geçiriyor - Son Dakika

İzmirliler geceyi sokakta geçiriyor

İZMİR'in Seferihisar ilçesi merkez üssü olmak üzere meydana gelen 6.6'lık depremin ardından büyük panik ve korku yaşayan vatandaşlar, geceyi sokakta geçiriyor. Evleri yıkılan ve hasar görenlerin yanı sıra, korku dolu anları yaşadığı için binalara giremeyenler de sevdikleriyle birlikte çadırlarda kalıyor.

İzmir Seferihisar'da saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından, İzmir kent merkezi, çevre il ve ilçelerde büyük panik yaşanmaya devam ediyor. Son belirlemelere göre 21 vatandaşın hayatını kaybettiği, 799 kişinin ise yaralandığı korkunç depremde acı dolu manzaralar kentin dört bir yanından ekranlara yansımaya devam ederken, panik ve korku yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor. Evleri yıkılan ve hasar görenlerin yanı sıra, korku dolu anları yaşadığı için binalara giremeyenler de sevdikleriyle birlikte çadırlarda kalıyor. AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından kurulan çadırlarda geceyi geçiren vatandaşlara erzak ve battaniye yardımları yapılıyor.

'5 KAT AŞAĞI SIRTIMIZDA İNDİRDİK'

Çadırda kalan vatandaşlardan Döne Kaya, Kamu kuruluşunda çalışıyorum ve deprem olduğu sırada binadaydım. Çok kötü bir depremdi. Birkaç arkadaşım bayıldı. Onları 5 kat aşağıya sırtımızda indirdik. Çok üzücü. Korktuğumuz için çadırlardayız. Devletimiz sağolsun. Evleri yıkılan arkadaşlarım oldu. 8 katlı binaların altında hala insanlar çıkarılmaya çalışılıyor dedi.

Ailesiyle birlikte çadırda kalan Fadime Göğebakan, Depreme evimizde yakalandık ve çok korktuk. Kendimizi zor dışarı attık. İnşallah bir daha yaşamayız. Evimizde hasar var. Kolondan kapılar bir parmak genişliğinde ayrılmış durumda. Çok korktuğumuz için sokaktayız. Bir daha evin içine ne zaman girebilirim hiç bilmiyorum diye konuştu.

Deprem'e Konak ilçesinde yakalandığını söyleyen Ahmet Erkutlu, Yürürken bir anda başım döndü. Beyin kanaması geçirdiğimi zannettim. 67 yaşındayım. İlk defa böyle bir depremle karşılaştım. Allah'ım ne olur insanlar ölmesin dedim. Şu an binalara girmek istemiyoruz. Risk yüksek. Bu yüzden eşim ve kızımla çadırlarda kalıyoruz. Sanırım 5-6 gün burada kalacağız şeklinde konuştu.

'DEVLET BURADA'

Deprem anında evinde olduğunu söyleyen Özlem Bulut, Çok şiddetliydi. Çocuklarımızla birlikte kaçtık. Evimizi kontrol etmedik ve hasar olup olmadığını bilmiyoruz. Ailecek dışarıdayız. Allah herkesin yardımcısı olsun. O korkuyu yaşadığımız için evimize girmeyi düşünmüyoruz dedi.

Deprem anında büyük panik yaşandığını söyleyen Murat Güler de Deprem anında büyük bir zelzele yaşandı. Deprem anında kurban kesiyorduk. Kardeşim bir rahatsızlık geçirdi, iyileşti. Bu yüzden kurban kesiyorduk. Şunu belirtmek isterim ki, devlet burada. Askeriyle, polisiyle, devletin bütün birimleri burada. İzmir yalnız olmadığını, sahipsiz olmadığını gördü diye konuştu.