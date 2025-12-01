Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira - Son Dakika
01.12.2025 10:25
Bursa'nın İznik ilçesinde tarlada kilosu 10 liraya satılan brokolinin 500-700 gram gelen tanesi 50 kilometre ötede Bursa merkezde 70 liraya satılıyor. Geçen haftalarda havanın ılıman gitmesi ve lodos olması brokoliyi kısa sürede olgunlaştırdı ve bollaşan ürünün tarladaki fiyatı düştü.

Tarımsal üretimde önde gelen İznik'te yıldan yıla farklılık gösterse de genellikle 5 ila 6 bin ton arasında brokoli üretiliyor.
Artan maliyetlere rağmen geçen yılın altında fiyattan ürün satan İznik çiftçisi mağduriyetini dile getirirken tüketiciler pazarda 14 kat fazlaya satılan ürünü pahalıya tüketiyor.

İznik'te sebze üretimiyle geçimini sağlayan Çiçekli Mahallesi'nde üreticiler dip yapan fiyatlar yüzünden çaresiz kaldıklarını belirtiyor. Çiçekli Mahallesi Muhtarı Davut Kocabaş, 15 yıldır hem ürettiğini hem de tüccar olarak alım satım yaptığını söyledi. Fiyatlardaki aşağı yönlü hareketler yüzünden çiftçilerin zarar ettiğini vurgulayan Kocabaş, bu yıl Bursa dışında da brokoli ekimlerinin fazla olduğuna dikkati çekti.

5 LİRALIK ÜRÜN 14'E KATLIYOR 70 LİRAYA ULAŞIYOR

Tarlada kilosunun 10 ila 20 lira arasında satıldığını dile getiren Kocabaş, "Buradan İstanbul başta olmak üzere birçok kente brokoli gönderiyoruz. Uzağa gitmeye gerek yok 50 kilometre ötede Bursa'da taneyle 70 lira civarında satılıyor. Biri 500 -700 gram arasında geliyor. Yani 5 liraya tarladan çıkan ürün tezgahta 14'e katlıyor ve tükticiye 70 liradan satılıyor" dedi.

Bazı yerlerde daha yüksek fiyattan satıldıklarına şahit olduklarını vurgulayan Kocabaş, "Hale gidene kadar kilosu 30 liraya çıkıyor. Nakliyesi, kar farkı derken normal. Oradan tezgaha tanesinin 60-70 liraya çıkmasını biz de anlamıyoruz. Buna yönelik önlem alınmalı, fahiş kar engellenmeli" diye konuştu.

LODOS PİYASAYA ARZI ARTIRDI

Kocabaş, fiyatların dip yapmasında lodosun da etkili olduğunu belirterek, "Bir ayda hasat edilmesi gereken ürün bir haftada olgunlaştı. Hızlı gelişti ürün ve çiftçi tarladaki ürünü zorunlu hasat etti. Talep zaten belli bu üründe. Piyasaya birden fazla ürün girince fiyatlar en dip seviyesini gördü ancak tüketiciye çok yansımadı" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • As81855655 As81855655:
    kesinlik devlet, tarladan tezgaha kadar denetim yapmalı.yoksa insanlarımızda vicdan kalmamış. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
