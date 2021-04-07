İZVAK'ta başkan yeniden Ali Erten

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) seçimli olağan genel kurulu yapıldı ve seçim öncesinde kulüp başkanlarının tam desteğini alan Ali Erten başkanlığındaki yönetim, üç yıl daha oy birliğiyle göreve getirdi.

Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki kongre, 126 üyenin katılımıyla İZVAK tarihinin en geniş katılımıyla gerçekleşti. Genel kurulun divan başkanlığını Menemen spor Onursal Başkanı Tahir Şahin yaptı. Şahin, kongrenin açılışında İzmir kulüplerine destek olan tüm kişi ve kurumlar ile Erten yönetimine de karşılıksız hizmetleri için teşekkür etti.