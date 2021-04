İZVAK'ta başkan yeniden Ali Erten

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) seçimli olağan genel kurulu yapıldı ve seçim öncesinde kulüp başkanlarının tam desteğini alan Ali Erten başkanlığındaki yönetim, üç yıl daha oy birliğiyle göreve getirdi.

Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki kongre, 126 üyenin katılımıyla İZVAK tarihinin en geniş katılımıyla gerçekleşti. Genel kurulun divan başkanlığını Menemen spor Onursal Başkanı Tahir Şahin yaptı. Şahin, kongrenin açılışında İzmir kulüplerine destek olan tüm kişi ve kurumlar ile Erten yönetimine de karşılıksız hizmetleri için teşekkür etti.

Başkan Ali Erten, genel kurulda tüm üyelere 56 sayfalık bir faaliyet raporu ve broşürler verirken, kurulan ekran üzerinde de hizmet süresi boyuna yapılanları ve yeniden görev alması halindeki projelerini tek tek anlattı. "İZVAK tarihindin en geniş atılımlı genel kurulunu yapmak gurur verici" diyen Erten, "Beş yıl önce kapanması yönünde tavsiye kararı alınan İZVAK'ı bu noktaya taşımak, iz bıraktığımızın göstergesidir. Önümüzdeki yıllarda inşallah çok daha yeni katılımlı kongreler yaparız" dedi.Görev süresi boyunca barış ve uzlaşı dilinden vazgeçmediklerini ifade eden Erten, "İzmir kulüpleri artık birlikte hareket ediyor. Büyük emekler sonrasında 2019 yılı Mart ayında imzalanan İş Birliği Protokolü, bu yönde bir milattır. Sahada sportif rekabeti sonuna kadar yaşayan kulüplerimiz, saha dışında birlikte hareket ederek bütün Türkiye 'ye örnek oldular. Kulüp başkanlarımıza ve yönetimlerine bir İzmirli olarak teşekkür ederim. 'Futbolda İzmir İklimi' diye adlandırdığımız bu dönemin sürmesi; kulüplerimizin tesisleşmesi, kalıcı ve daha büyük gelirler elde etmesinin de temelini oluşturuyor. Eğer üyelerimiz onay verirlerse devam eden işlerimizi tamamlamak istiyoruz. Bunun yanı sıra, kulüplerimizle birlikte belirlediğimiz yeni hedeflerimiz var. Bize her zaman destek veren diğer sivil toplum kuruluşları, devletimiz ve yerel yönetimlerimizle iş birliği içerisinde olmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki üç yıl içerisinde bütün İzmir'in gurur duyacağı gelişmelere tanık olacağız" diye konuştu."Bu yaklaşımın devamını getirmek için artık bize daha büyük görevler düşüyor" diyen Erten "Tartışma ve çekişmelerden uzak durarak sonuç ve hedef odaklı olarak çalışmaya, kulüplerimize fayda sağlayacak her kişi ve kurumla uzlaşı ve ortak akıl temelinde köprüler oluşturmaya devam edeceğiz. İzmir Spor Master Planı'nın birinci hedefi olan 'Her kulübün kendi stadı, kendi spor salonu, kendi altyapı geliştirme tesisleri ve profesyonel futbol takımı kamp tesisleri olmalı' hedefine ulaşması için bütün güç, bilgi ve birikimimizi kullanacağız. Bunun için gereken kapıları çalmaya devam edeceğiz. Kulüplerimiz, ortalama yüz yıllık şanlı tarihleri ile en değerli markalarımız ve kent miraslarımızdır. Onları gelecek nesillere daha güçlü olarak taşımak sorumluluğu hepimizin" dedi.Erten'in konuşmasının ardından yönetim kurulu seçiminin açık mı yoksa kapalı mı olması yönünde yönerge, üyelerin oylarına sunuldu. 100'e yakın üyenin, seçimin açık olması yönünde oy kullanması ve listedeki Tayyar Özdemir, İsmail Zambak, Hikmet Alcan ile Bahri Vreskala'nın listeden isimlerini sildirmesi üzerine diğer aday Emre Sarıgedik, listesini geri çekti ve Erten tek aday olarak girdiği seçimi oy birliği ile kazandı.Seçim sonrasındaki teşekkür konuşmasında hizmetleri için tüm yönetici arkadaşlarına teşekkür eden Erten, "Kulüplerimizin bir an önce statlarına kavuşmasına büyük önem veriyoruz. Göztepe Stadı, kentimiz için müthiş bir eser oldu. Alsancak ve Karşıyaka da böyle olacak. Bizim her zaman yanımızda olan ve bizi teşvik eden son Başbakanımız ve AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Binali Yıldırım 'a ve nezdinde siyasi temsilcilerimize, Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve nezdinde tüm bakanlık teşkilatına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer 'e, İzmir Ticaret Odası Başkanımız Mahmut Özgener 'e, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanımız Ender Yorgancılar 'a, İzmir Ticaret Borsası Başkanımız Işınsu Kestelli'ye, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Başkanı Mehmet Ali Susam 'a, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Başkanı Sıtkı Şükürer ve üyelerine, başarının gerçek sahibi kulüp başkanlarımıza, emek veren tüm yöneticilerimize, tüm gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.Ali Erten başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Talat Papatya, Sabri Sevenoğlu, Sinan Bezircilioğlu, Turhan Gürsel Urhan, Mustafa Avcı , Ercan Korkmaz, Erdem Meço, Fatih Tanfer, İrfan Erol , Berk Özbek, Saliha Ayda Maç. Yedek üyeler Engin Kurt , Ufuk Akgün, A. Suavi Yardımoğlu , Hasan Canoğlu, Sedef Üstüner, Elif Sağlamer, Yılmaz Şahin , Hasan Ercazip, Hüseyin Cem Zeren olarak belirlendi. Ömer Gökhan Tuncer, A. Selçuk Sert ve Mesut Tekaslan denetim kuruluna seçilirken, yedek listede Necdet Bayatsapan, Remiz Noyan Uluğ, Celal Atik yer aldı.