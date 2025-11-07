Endonezya'da camide cuma namazı sırasında patlama: 54 yaralı - Son Dakika
Endonezya'da camide cuma namazı sırasında patlama: 54 yaralı

07.11.2025 12:47
Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bir okul kompleksinin içindeki camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada 54 kişi yaralandı.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bir okul kompleksinin içindeki camide cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

54 KİŞİ YARALANDI

Emniyet Müdürü Asep Edi Suheri yaptığı açıklamada, 54 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Suheri, patlamanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

OLAY YERİNDE YELEK, SİLAH VE BOMBA MALZELERİ BULUNDU

Yerel medya, yapılan ön incelemede patlamanın meydana geldiği bölgede yelek, ateşli silahlar ve terör faaliyetleriyle bağlantılı bomba malzemeleri de dahil olmak üzere çok sayıda eşya bulunduğunu aktardı.

Kaynak: İHA

